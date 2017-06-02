Покушение на комбата Осмаева и его жену в Киеве

В Киеве в четверг, 1 июня, из пистолета был ранен Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина.

По данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в горбольницу №17.

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На месте происшествия правоохранители вскоре нашли паспорт гражданина Украины на имя Алексндра Дакара, принадлежащий предполагаемому киллеру.

В МВД Украины высказали предположение, что к покушению на Осмаева и Окуеву причастна Россия.