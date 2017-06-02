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    Фотоленты

    Покушение на комбата Осмаева и его жену в Киеве

    Тема:

    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева (144)

    (обновлено: )62
    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Покушение на Адама Осмаева
    Покушение на Адама Осмаева в
    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Дорогой автопарк сотрудников управления СБУ по защите экономики
    На месте нападения на Адама Осмаева и Амину Акуеву в Киеве
    На месте покушения на Осмаева
    На месте покушения на Осмаева
    Амина Окуева и Адам Осмаев
    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Facebook Киев Оперативный
    Покушение на Адама Осмаева
    Покушение на Адама Осмаева
    Facebook Киев Оперативный
    Покушение на Адама Осмаева в
    Работа экспертов
    Facebook Киев Оперативный
    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Автомобиль Адама Осмаева и Амины Окуевой
    Facebook Киев Оперативный
    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Улики на месте происшествия
    Facebook Киев Оперативный
    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Пистолет, из которого стреляли в комбата
    Facebook Киев Оперативный
    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Эксперты на месте происшествия
    Facebook Киев Оперативный
    Дорогой автопарк сотрудников управления СБУ по защите экономики
    Дорогой автопарк сотрудников управления СБУ по защите экономики
    Радіо Свобода
    На месте нападения на Адама Осмаева и Амину Акуеву в Киеве
    На месте нападения на Адама Осмаева и Амину Акуеву в Киеве
    Facebook Игоря Мосийчука
    На месте покушения на Осмаева
    На месте покушения на Осмаева
    Оксана Блищик, facebook
    На месте покушения на Осмаева
    На месте покушения на Осмаева
    Оксана Блищик, facebook
    Амина Окуева и Адам Осмаев
    Амина Окуева и Адам Осмаев
    Facebook Adam Osmaev

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    Покушение на Адама Осмаева в Киеве

    В Киеве в четверг, 1 июня, из пистолета был ранен Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина.

    Покушение на Адама Осмаева. Кадры с места ЧП. Видео
    Facebook Киев Оперативный
    Покушение на комбата Осмаева в Киеве. Кадры с места ЧП

    По данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в горбольницу №17.

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    На месте происшествия правоохранители вскоре нашли паспорт гражданина Украины на имя Алексндра Дакара, принадлежащий предполагаемому киллеру. 

    В МВД Украины высказали предположение, что к покушению на Осмаева и Окуеву причастна Россия

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