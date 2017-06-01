В полиции прокомментировали покушение на комбата Осмаева в Киеве

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил подробности стрельбы на Подоле в Киеве. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"На Подоле в Киеве произошло дерзкое и коварное вражеское покушение на патриотов Украины, участников АТО, добровольцев, которые в 2014 году защищали на фронте страну в рядах батальона полиции "Киев-2", Адама Осмаева и Амину Окуеву: нападающий под видом иностранного журналиста втерся в доверие, якобы хотел взять интервью, приблизился к ним, открыл огонь из пистолета, ранил Адама. Его жена с целью самозащиты и отражения нападения открыла ответный огонь и тяжело ранила киллера. Сейчас оба с тяжелыми огнестрельными ранениями в больнице. На месте происшествия работает полиция. Начато следствие. Детали – позже", – написал Шевченко.

Ранее сообщалось, что пострадавшим в результате стрельбы на Подоле в Киеве оказался командир добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев, которого в России обвиняют в покушении на президента Владимира Путина. По данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde в Киеве на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в 17 больницу.