Геращенко: стрелявший в комбата Осмаева будет жить и даст показания

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Человек, который стрелял в комбата Адама Осмаева, будет жить и даст показания. На данный момент его место пребывания засекречено, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Этот человек прислан российскими спецслужбами. Он будет жить. Находится под охраной полиции. Естественно, он даст показания и расскажет, как российские спецслужбы вербуют киллеров, как и в случае с убийством Павла Шеремета, покушением на меня, и как в случаях других убийств и терактов", — заявил Геращенко.

В ответ на вопрос, насколько сложные ранения у стрелявшего, советник главы МВД сказал: "Он находится под охраной. Место его пребывания засекречено. Мы знаем, что он будет жить. И мы будем стараться не допустить его самоубийства".

Со своей стороны, нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук сообщил в Facebook, что нападающему сделали операцию — удалили часть легких. А раненый Осмаев в стабильно тяжелом состоянии.

"Адама Осмаева прооперировали. Сейчас переводят из операционной в реанимацию. Состояние стабильно тяжелое. Одна пуля застряла в позвоночнике", — написал Мосийчук.

Он добавил, что Амина Окуева дает показания правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что пострадавшим в результате стрельбы на Подоле в Киеве оказался командир добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев, которого в России обвиняют в покушении на президента Владимира Путина. По данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde в Киеве на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в 17 больницу.