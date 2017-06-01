Пострадавшим в стрельбе в Киеве оказался командир чеченского батальона Осмаев

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Пострадавшим в результате стрельбы на Подоле в Киеве оказался командир добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев, которого в России обвиняют в покушении на президента Владимира Путина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde в Киеве на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в 17 больницу.

РБК Украина Стрельба в Киеве

Ранее сообщалось, что полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на киевском Подоле, в результате которой двое мужчин получили огнестрельные ранения.