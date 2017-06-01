По факту покушения на комбата Осмаева и его жену заведено дело

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Правоохранители завели дело по факту покушения на убийство выходца из Чечни Адама Осмаева и его жены Амины Акуевой, сообщила в четверг пресс-служба управления полиции Киева.

Ранее пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в Киеве из пистолета ранен Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на Владимира Путина, на него и его жену совершено покушение.

"Установлено, что нападающий хотел убить экс-бойца полка "Киев" Амину Акуеву и ее мужа, экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева… Правоохранители рассматривают как основную версию совершения преступления патриотическую позицию супругов. По факту покушения на убийство двух и более лиц начато уголовное производство по статье 15 часть второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пострадавшим в результате стрельбы на Подоле в Киеве оказался командир добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев, которого в России обвиняют в покушении на президента Владимира Путина. По данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde в Киеве на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в 17 больницу.

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