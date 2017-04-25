На председателя набсовета "Киевгорстроя" совершено покушение

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Вооруженное нападение совершено на председателя наблюдательного совета ПАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" Владимира Слончака.

"При возвращении домой в город Васильков, автомобиль марки Mercedes с государственными номерами АИ 9400 АР сначала преследовал, а потом начал блокировать движение машины Владимира Слончака. Во время движения неизвестные открыли огонь по машине чиновника ПАО "ХК "Киевгорстрой". Чтобы спастись от нападавших, водитель машины заехал на территорию Васильковского отдела полиции на ул. Покровский, 1. Злоумышленников это не остановило. Трое нападавших вышли из машины, начали стрельбу, а также применили холодное оружие. В результате конфликта Владимир Слончак получил ножевое ранение", — сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что нападение было около 22:00 в понедельник, 24 апреля.

Как отметил сам Слончак, инцидент произошел непосредственно на глазах у сотрудников полиции.

Согласно сообщению, в ходе фиксации документов удалось установить, что один из нападавших — житель города Василькова Руслан Диденко. Во время обыска у мужчины было изъято огнестрельное оружие. Правоохранители составили соответствующий протокол.

Как отмечается в сообщении, "сегодня оружия среди вещественных доказательств — не оказалось, по странному стечению оно исчезло".

"Киевгорстрой" призывает правоохранительные органы к "быстрому, объективного и беспристрастному расследованию не только нападения, но и бездействия полиции".

Ранее в апреле неизвестные напали на судью Апелляционного хозяйственного суда Киева, столичные правоохранители начали расследование по данному факту.