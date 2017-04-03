Мосийчук сообщил о нападении на депутата райсовета в Пирятине

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В Пирятине Полтавской области неизвестные обстреляли автомобиль депутата районного совета от "Радикальной партии" Сергея Володина, сообщил нардеп Игорь Мосийчук.

"Внимание! Только что в центре города Пирятин расстреляли автомобиль депутата райсовета от "Радикальной партии" Володина Сергея Борисовича", — написал Мосийчук.

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Мосийчук уточнил, что в момент происшествия Володин с женой находились в магазине неподалеку. Никто не пострадал.

"Расцениваю этот расстрел авто нашего депутата как акт устрашения. Володин председатель местного отделения общества охотников и рыболовов и имел конфликты с браконьерами и правоохранителями, которые их "крышуют"… Требую немедленной реакции правоохранителей!", — написал нардеп.

Ранее пресс-служба киевского управления полиции сообщала, что в Днепровском районе Киева двое в балаклавах напали на чиновника, избили его битами и выстрелили в него.