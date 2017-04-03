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    Мосийчук сообщил о нападении на депутата райсовета в Пирятине

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    По информации нардепа Игоря Мосийчука, в момент нападения депутат райсовета от "Радикальной партии" Сергей Володин с женой находились в магазине неподалеку, поэтому никто не пострадал.
    В Пирятине Полтавской области неизвестные обстреляли автомобиль депутата районного совета от Радикальной партии Сергея Володина
    Facebool Игоря Мосийчука

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В Пирятине Полтавской области неизвестные обстреляли автомобиль депутата районного совета от "Радикальной партии" Сергея Володина, сообщил нардеп Игорь Мосийчук.

    "Внимание! Только что в центре города Пирятин расстреляли автомобиль депутата райсовета от "Радикальной партии" Володина Сергея Борисовича", — написал Мосийчук.

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    Мосийчук уточнил, что в момент происшествия Володин с женой находились в магазине неподалеку. Никто не пострадал.

    "Расцениваю этот расстрел авто нашего депутата как акт устрашения. Володин председатель местного отделения общества охотников и рыболовов и имел конфликты с браконьерами и правоохранителями, которые их "крышуют"… Требую немедленной реакции правоохранителей!", — написал нардеп.

    Ранее пресс-служба киевского управления полиции сообщала, что в Днепровском районе Киева двое в балаклавах напали на чиновника, избили его битами и выстрелили в него.

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