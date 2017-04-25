В Мариуполе бойцы "Азова" напали на студентов-афроамериканцев - СМИ

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Мариуполе Донецкой области произошел конфликт между бойцами одного из добровольческих подразделений и студентами-иностранцами, сообщает пресс-служба полиции региона. Региональные СМИ, в свою очередь, сообщают о нападении бойцами "Азова" на афроамериканцев.

"Информация о конфликте между студентами-иностранцами и бойцами одного из добровольческих подразделений, который произошел 23 апреля на футбольном поле в Левобережном районе, внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других происшествиях", — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что по данному факту проводится проверка.

Также по приказу заместителя главы Нацполиции-начальника ГУНП в Донецкой области Вячеслава Аброськина начата служебная проверка в отношении сотрудников Левобережного отделения полиции относительно мер реагирования на конфликт. Вместе с тем никаких подробностей конфликта полиция не приводит, как и не сообщает название добровольческого батальона.

В свою очередь на местных сайтах размещены комментарии очевидцев инцидента.

"Сергей рассказал, что в воскресенье в 11 часов утра он с друзьями играл в футбол на стадионе около базы полка "Азов". С ними вместе играли 8 темнокожих. Около 12:00 произошел конфликтный инцидент. Сергей рассказывает, что из ворот базы полка "Азов" вышли около десяти человек, некоторые были одеты в камуфляж, в руках некоторых были телескопические дубинки", — пишет 0629.com.ua.

Молодой человек уточнил, что бойцы обратились к русскоговорящим: "Если они (афроамериканцы) сейчас отсюда не уйдут, они не уйдут вообще". После этого иностранцы побежали в раздевалку, а агрессивно настроенные молодые люди снимали их на телефон и пытались догнать за пределами спортивной площадки. Также отмечается, что афроамериканцы так и не смогли забрать свои вещи из раздевалки.

"В пресс-службе полка отрицают участие военнослужащих "Азова" в этом конфликте. В пресс-службе Национальной полиции Мариуполя сказали, что иностранные студенты не обращались, и сведений об этом происшествии нет", — подчеркивается в сообщении СМИ.

Также издание отмечает, что один из иностранных студентов подтвердил произошедший конфликт, отметив, что посещал полицию для подачи заявления, однако прождал 40 минут и не оставил его.

Ранее мужчина, назвавшись "азовцем", открыл стрельбу в морге Энергодара.