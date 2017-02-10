Пикеты во Львове без представителей "Азова" не обошлись - спецкор

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Во Львове 9 февраля активисты собрались под стенами Ратуши, чтобы выразить свое недовольство планами строительства мусороперерабатывающего завода и против формирования мусоросортировочной линии в микрорайоне Рясне. В руках они держали плакаты надписями "Львов — не помойка".

Все началось в мае 2016 года. Тогда на свалке возле Львова произошел пожар. Уже после его тушения произошел сдвиг мусора. В результате под завалом оказалось четыре человека.

Затем встал вопрос: куда же девать львовское мусора. Сначала мусор из Львова возили в Луцк и Житомир. Затем в столицу, но такое решение возмутило самих киевлян.

Оказалось, что проблема перенасыщения Грибовической свалки существует четверть века. За это время в горсовет Львова, отвечающий за нее, обращались 43 инвестора. Предлагали рекультивировать полигон, и построить перерабатывающий завод. Однако мэрия отказала всем.

В среднем ежегодно в Львове производят больше 200 тысяч тонн мусора. На каждого жителя в среднем приходится около 280 кг твердых бытовых отходов в год. Городской глава Андрей Садовый заявил, что если полигоны на территории Украины не будут принимать львовский мусор, его будут вывозить за границу спрессованным в брикеты. В частности, речь идет о Польше, которая уже на это согласилась.

При этом еще 10 декабря 2016 стартовал открытый конкурс на строительство и эксплуатацию мусороперерабатывающего завода. А 10 ноября Львовская облгосадминистрация определила участки для строительства завода. На участие в конкурсе подали заявки три украинские компании и по одной — из Польши и Чехии.

Подробнее о требованиях активистов в эфире радиостанции сообщил (9 февраля – Ред.) специальный корреспондент Голоса Столицы во Львове Андрей Галицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Розкажіть, що під міськрадою відбувалося? Шини вже загасили?

— У Львові відбувалося пленарне засідання Львівської міськради, яке мало відбутися ще 26 січня, але його перенесли на 9 лютого. І традиційно так складається, що на кожне пленарне засідання під будівлю ратуші приходять місцеві активісти з пікетами, які вимагають від місцевої влади негайно вирішити сміттєву проблему у Львові, негайно поновити вивіз сміття у Львові, який тут постійно накопичується. Не став винятком і сьогоднішній день. На 10 ранку було заплановано пленарне засідання Львівської міськради, десь за 20-25 хвилин до початку самого засідання до будинку Львівської міськради почали стягуватися активісти. За попередньою інформацією муніципальної дружини Львова, там було близько 150-200 учасників сьогоднішнього пікету. Майже половина з них — представники полку "Азов»".

zaxid.net/ Протест под Ратушей 9 февраля

В переліку організацій, що протестували, були "Розвиток суспільства" і спортклуб "Легіон". Чому вони прийшли, що вони хотіли?

— Так, дійсно, вони принесли з собою діжки та шини, які згодом підпалили поблизу міської ратуші. Учасники ГО "Розвиток громади" ходять на пленарні засідання — і не просто стоять поблизу будівлі ратуші, а навіть заходять в саму сесійну залу. Власне, спочатку їхні вимоги були стосовно конкурсу на громадські перевезення, тому що у Львові ще наприкінці грудня мав відбутися конкурс на громадські перевезення, на громадський транспорт для перевізників пасажирів. Спочатку активісти вимагали провести прозорий конкурс, не приховувати умови, дозволити проводити більше лотів. А згодом вже, коли почала назрівати сміттєва проблема у Львові, їхні вимоги також перенеслися і на цю тему.

Влада все ж таки визначилася, де будуватимуть сміттєпереробний завод?

— Це стосується навіть не заводу, а сміттєсортувального комплексу. Як ви знаєте, у січні до Львову прибув прем’єр Володимир Гройсман, і під час наради з губернатором Львівської області та міським головою Львова Андрієм Садовим місту була виділена земельна ділянка на території заводу "Сірка". Саме на цій ділянці в майбутньому мали збудувати сміттєсортувальний комплекс. Зараз цю ділянку досліджує науково-експертна група, яку створив міський голова Львова, саме учасники цієї групи і мають визначитися з критеріями.

Ранее спецкор Голоса Столицы во Львове Ульяна Гаврилюк сообщила, что львовские власти даже не обращались за помощью в вывозе мусора к руководителям других населенных пунктов.

Напомним, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко сказал в эфире "ГС", что строительство мусоросжигательных заводов в Киеве усугубит проблему загрязнения воздуха.