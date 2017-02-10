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    Репортажи

    Пикеты во Львове без представителей "Азова" не обошлись - спецкор

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    Специальный корреспондент Голоса Столицы во Львове Андрей Галицкий сообщил, что изначально активисты требовали провести прозрачный конкурс перевозок, а уже затем перешли на тему вывоза мусора.
    Протест под Ратушей 9 февраля
    zaxid.net/

    РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

    Во Львове 9 февраля активисты собрались под стенами Ратуши, чтобы выразить свое недовольство планами строительства мусороперерабатывающего завода и против формирования мусоросортировочной линии в микрорайоне Рясне. В руках они держали плакаты надписями "Львов — не помойка".

    Инспекция мусорного полигона в Грибовичах: комментарий Садового. Видео
    Львовский городской совет/Youtube
    Мусорный полигон в Грибовичах: инспекция и комментарий Садового

    Все началось в мае 2016 года. Тогда на свалке возле Львова произошел пожар. Уже после его тушения произошел сдвиг мусора. В результате под завалом оказалось четыре человека.

    Затем встал вопрос: куда же девать львовское мусора. Сначала мусор из Львова возили в Луцк и Житомир. Затем в столицу, но такое решение возмутило самих киевлян.

    Оказалось, что проблема перенасыщения Грибовической свалки существует четверть века. За это время в горсовет Львова, отвечающий за нее, обращались 43 инвестора. Предлагали рекультивировать полигон, и построить перерабатывающий завод. Однако мэрия отказала всем.

    В среднем ежегодно в Львове производят больше 200 тысяч тонн мусора. На каждого жителя в среднем приходится около 280 кг твердых бытовых отходов в год. Городской глава Андрей Садовый заявил, что если полигоны на территории Украины не будут принимать львовский мусор, его будут вывозить за границу спрессованным в брикеты. В частности, речь идет о Польше, которая уже на это согласилась.

    При этом еще 10 декабря 2016 стартовал открытый конкурс на строительство и эксплуатацию мусороперерабатывающего завода. А 10 ноября Львовская облгосадминистрация определила участки для строительства завода. На участие в конкурсе подали заявки три украинские компании и по одной — из Польши и Чехии.

    Подробнее о требованиях активистов в эфире радиостанции сообщил (9 февраля – Ред.) специальный корреспондент Голоса Столицы во Львове Андрей Галицкий.

    (текст публикуется  на языке оригинала)

    Розкажіть, що під міськрадою відбувалося? Шини вже загасили?

    — У Львові відбувалося  пленарне засідання Львівської  міськради, яке мало відбутися  ще 26 січня, але його перенесли  на 9 лютого. І традиційно так складається, що на кожне пленарне засідання під будівлю ратуші приходять місцеві активісти з пікетами, які вимагають від місцевої влади негайно вирішити сміттєву проблему у Львові, негайно поновити вивіз сміття у Львові, який тут постійно накопичується. Не став винятком і сьогоднішній день. На 10 ранку було заплановано пленарне засідання Львівської міськради, десь за 20-25 хвилин до початку самого засідання до будинку Львівської міськради почали стягуватися активісти. За попередньою інформацією муніципальної дружини Львова, там було близько 150-200 учасників сьогоднішнього пікету. Майже половина з них — представники полку "Азов»".

    zaxid.net/
    Протест под Ратушей 9 февраля

    В переліку організацій, що протестували, були "Розвиток суспільства" і спортклуб "Легіон". Чому вони прийшли, що вони хотіли?

    — Так, дійсно, вони принесли  з собою діжки та шини, які  згодом підпалили поблизу міської  ратуші. Учасники ГО "Розвиток  громади" ходять на пленарні  засідання — і не просто стоять поблизу будівлі ратуші, а навіть заходять в саму сесійну залу. Власне, спочатку їхні вимоги були стосовно конкурсу на громадські перевезення, тому що у Львові ще наприкінці грудня мав відбутися конкурс на громадські перевезення, на громадський транспорт для перевізників пасажирів. Спочатку активісти вимагали провести прозорий конкурс, не приховувати умови, дозволити проводити більше лотів. А згодом вже, коли почала назрівати сміттєва проблема у Львові, їхні вимоги також перенеслися і на цю тему.

    Садовый о мусорном полигоне. Видео
    Канал на Youtube SavikShusterStudio
    Садовый о рекультивации Грибовицкой свалки

    Влада все ж таки визначилася, де будуватимуть сміттєпереробний завод?

    — Це стосується навіть  не заводу, а сміттєсортувального  комплексу. Як ви знаєте, у січні  до Львову прибув прем’єр Володимир Гройсман, і під час наради з губернатором Львівської області та міським головою Львова Андрієм Садовим місту була виділена земельна ділянка на території заводу "Сірка". Саме на цій ділянці в майбутньому мали збудувати сміттєсортувальний комплекс. Зараз цю ділянку досліджує науково-експертна група, яку створив міський голова Львова, саме учасники цієї групи і мають визначитися з критеріями.

    Ранее спецкор Голоса Столицы во Львове Ульяна Гаврилюк сообщила, что львовские власти даже не обращались за помощью в вывозе мусора к руководителям других населенных пунктов.

    Напомним, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко сказал в эфире "ГС", что строительство мусоросжигательных заводов в Киеве усугубит проблему загрязнения воздуха.

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