Полиция завела дело из-за надписи на заборе консульства Польши во Львове

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Полиция Львовской области открыла уголовное дело по статье "хулиганство" из-за надписи на заборе генконсульства Польши во Львове, сообщает полиция.

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"Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который сделал надпись на заборе консульства Польши во Львове. По этому факту возбуждено уголовное производство по статье "хулиганство", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вандалы облили краской консульство Польши во Львове и написали на заборе здания "Наша земля".

Напомним, ранее в польских СМИ появилась информация, что вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. По данным агентства РАР, "на польской части (кладбища) нарисовано "СС Галичина", а на украинской — "ОУН-УПА" (Организации украинских националистов — Украинская повстанческая армия).

Минкультуры Украины выразило обеспокоенность в связи с произошедшим. Польское посольство в Киеве направило в МИД Украины дипломатическую ноту. МИД Украины осудил акт вандализма на территории заповедника "Быковнянские могилы" под Киевом.