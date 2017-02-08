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    Общество

    Полиция завела дело из-за надписи на заборе консульства Польши во Львове

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (87)

    (обновлено: )4201
    Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который сделал надпись на заборе консульства Польши во Львове. По этому факту возбуждено уголовное производство по статье "хулиганство".
    Забор генконсульства Польши во Львове
    Варта 1

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Полиция Львовской области открыла уголовное дело по статье "хулиганство" из-за надписи на заборе генконсульства Польши во Львове, сообщает полиция.

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    "Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который сделал надпись на заборе консульства Польши во Львове. По этому факту возбуждено уголовное производство по статье "хулиганство", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что вандалы облили краской консульство Польши во Львове и написали на заборе здания "Наша земля".

    Напомним, ранее в польских СМИ появилась информация, что вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. По данным агентства РАР, "на польской части (кладбища) нарисовано "СС Галичина", а на украинской — "ОУН-УПА" (Организации украинских националистов — Украинская повстанческая армия).

    Минкультуры Украины выразило обеспокоенность в связи с произошедшим. Польское посольство в Киеве направило в МИД Украины дипломатическую ноту. МИД Украины осудил акт вандализма на территории заповедника "Быковнянские могилы" под Киевом.

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