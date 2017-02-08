Язык в Киеве подвел. Как посол Германии попал в немилость

РИА Новости Украина

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель своими заявлениями вызвал настоящую буру в украинском политикуму. В интервью изданию РБК дипломат заявил, что выборы в неподконтрольной Украине части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам", но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".

Читайте также: США, украинский кризис и "другие заинтересованные стороны"

В качестве примера Райхель привел выборы в Германской демократической республике, которые состоялись в присутствии Западной группы советских войск.

Заявление возмутило депутатов Верховной Рады: они обнародовали заявление, согласно которому такая позиция посла "идет вразрез с официальной политикой Германии, противоречит минским соглашениям".

"Позиция посла противоречит "Минску-2"

Народный депутат Анна Гопко, возглавляющая парламентский комитет по иностранным делам потребовала объяснений.

"Сегодня от имени комитета по вопросам европейской интеграции, комитета иностранных дел и от всего украинского парламента мы бы хотели выразить свое возмущение по поводу заявления посла Германии Эрнста Райхеля, который сказал, что выборы на Донбассе можно провести и в присутствии российских войск… Позиция парламента очень четкая — никаких выборов на Донбассе не будет, пока российские войска не уберутся из Украины, и пока Украина не возьмет под контроль украинско-российскую границу", — сказала Гопко.

Она добавила, что позиция Райхеля противоречит как Минским соглашениям, так и официальной позиции Германии и усилиям ее канцлера Ангелы Меркель в урегулировании конфликта на Донбассе.

"МИД должен немедленно вызвать посла Германии, чтобы услышать его опровержение такого заявления, а министр Климкин должен доложить парламенту о результатах такого разговора с послом", — призвала Гопко.

Кроме этого она предложила бойкотировать прием, который проводился во вторник, 7 февраля, посольством Германии в Украине в связи с 25-летием открытия диппредставительства в стране. Впрочем, бойкота не получилось, на прием пришли многие депутаты.

Пригласили в украинский МИД

Еще дальше пошла первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко призвала Германию подумать о замене своего посла на Украине.

"Возможно, стоит Германии подумать о замене посла, который вызвал такое возмущение среди всех политических сил, которые формируют парламент независимой Украины", – заявил политик.

Геращенко добавила, что парламент ожидает жесткой реакции МИД Украины и Германии на заявление посла.

Позднее стало известно, что Министерство иностранных дел Украины действительно пригласило Райхеля для объяснений в связи с его заявлениями о Донбассе – по сообщениям СМИ, информацию подтвердили во внешнеполитическом ведомстве.

"Посол Федеративной республики Германия приглашен в МИД для получения объяснений относительно его высказываний, опубликованных в интервью изданию РБК-Украина", – сообщила представительница пресс-службы Елена Ващенко.

Все ради лайков в Facebook?

Слова немецкого посла, скорее всего, – это его личное мнение и они не согласовывались с Берлином, сказал экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко в эфире одного из украинских телеканалов.

"Господин посол несколько преступил те границы, которые не должен был преступать. Я не думаю, что они реально согласовывались с Берлином, поэтому этот скандал не придаст позитивного в наших отношениях с Германией", — заявил бывший чиновник. При этом он отметил, что в дипломатической практике не принято, чтобы посол высказывал свое собственное мнение и позиции, отличающиеся от официальной позиции представляемого им государства. "Думаю, что в этом случае он явно выдал желаемое за действительное. Я не думаю, что это официальная позиция немецкой стороны", – сказал Огрызко.

А экс-спикер МИД Олег Волошин у себя на странице в Facebook прокомментировал поведение украинских политиков.

"Немецкий посол дал комментарий, который требует разъяснения, и — сразу бойкот. Они ж не о стране думают, а о лайках в фейсбуке. Шашечки, а не ехать — вот, к сожалению, главный принцип большинства майдановских политиков. Слава Богу, на Банковой есть дипломаты, которые не позволят из этого цирка соорудить настоящую ссору Киева с Берлином. Которая собственно и нужнее всего Кремлю", — написал Волошин.