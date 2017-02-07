Гройсман поручил властям Львова восстановить мусорный полигон

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал власти Львова немедленно начать восстанавливать мусорный полигон, сообщила во вторник пресс-служба Кабмина страны.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил правительству принять меры по решению проблемы вывоза мусора из Львова.

"Надо срочно начать работы на полигоне. Техника ГСЧС есть, мы ее перегнали, как обещали. Все, что необходимо, будет дополнительно, мы все поможем", — заявил Гройман в ходе рабочей встречи, посвященной решению этой проблемы.

Премьер также отметил, что будет лично держать на контроле вопрос вывоза мусора из Львова.

После закрытия свалки под Львовом в прошлом году город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр Львова Андрей Садовой, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей этих регионов. Мэр обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу. В частности, Садовой заявлял, что ранее общался по этому поводу с премьером страны, но никакой реакции не последовало.