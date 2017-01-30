наверх
30.01.201721:02
Курсы валют НБУ
  • EUR29.04- 0.07
  • USD27.19- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Суд признал Садового виновным в бездеятельности по делу Грибовицкой свалки

    Тема:

    С душком. Львов утопает в мусоре (228)

    (обновлено: )31440
    Согласно решению Львовского апелляционного административного суда, бездеятельность городского головы Львова и исполнительного комитета Львовского городского совета относительно необеспечения закрытия полигона твердых бытовых отходов признана противоправной.
    Андрей Садовый. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Львовский апелляционный административный суд признал противоправной бездеятельность мэра Львова Андрея Садового и исполнительного комитета Львовского городского совета в решении проблемы Грибовицкой свалки, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

    Владимир Гройсман во Львове
    @VGroysman
    Львовский мусор: Гройсман спешит на помощь

    "30 января 2017 года постановлением суда апелляционной инстанции жалоба прокуратуры Львовской области удовлетворена полностью. Признана противоправной бездеятельность городского головы Львова и исполнительного комитета Львовского городского совета относительно необеспечения закрытия полигона твердых бытовых отходов, проведения его рекультивации и выбора земельного участка для создания нового мусорного полигона г. Львова, строительства на нем завода по переработке отходов и мусоросортировочного комплекса. В то же время городского главу Львова обязали обратиться с соответствующим ходатайством в органы, в компетенции которых относится решение вопроса выделения такого земельного участка", — говорится в сообщении.

    Решение суда вступило в законную силу.

    Напомним, 30 мая на Грибовицкой свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. По факту обвала мусора на свалке начато уголовное производство. В результате оползня и пожара погибли четыре человека. 

    Читайте также: Чернобыль №2 во Львовской области. ЧП на свалке, паника экологов, страх Садового

    Ранее мэр Львова Андрей Садовый предложил объявить Львов, Малехов и Грибовичи зоной чрезвычайной экологической ситуации. Также он заявил о попытках дестабилизации ситуации в городе и препятствовании вывозу мусора из областного центра в Киев. В Минэкологии заявили, что ответственность за эту негативную ситуацию несут коммунальные власти.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Авдеевка после обстрела. Архивное фото
    "Ползучее наступление". Бои за Авдеевку
    Протест "Азова" возле российских банков в Киеве
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Михаил Погребинский
    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами
    Подрыва путей на Луганщине не было, их просто отрезали, - начальник штаба блокировки ОРДЛО
    Донбасс: блокада и пиар