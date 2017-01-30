Суд признал Садового виновным в бездеятельности по делу Грибовицкой свалки

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Львовский апелляционный административный суд признал противоправной бездеятельность мэра Львова Андрея Садового и исполнительного комитета Львовского городского совета в решении проблемы Грибовицкой свалки, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"30 января 2017 года постановлением суда апелляционной инстанции жалоба прокуратуры Львовской области удовлетворена полностью. Признана противоправной бездеятельность городского головы Львова и исполнительного комитета Львовского городского совета относительно необеспечения закрытия полигона твердых бытовых отходов, проведения его рекультивации и выбора земельного участка для создания нового мусорного полигона г. Львова, строительства на нем завода по переработке отходов и мусоросортировочного комплекса. В то же время городского главу Львова обязали обратиться с соответствующим ходатайством в органы, в компетенции которых относится решение вопроса выделения такого земельного участка", — говорится в сообщении.

Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, 30 мая на Грибовицкой свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. По факту обвала мусора на свалке начато уголовное производство. В результате оползня и пожара погибли четыре человека.

Читайте также: Чернобыль №2 во Львовской области. ЧП на свалке, паника экологов, страх Садового

Ранее мэр Львова Андрей Садовый предложил объявить Львов, Малехов и Грибовичи зоной чрезвычайной экологической ситуации. Также он заявил о попытках дестабилизации ситуации в городе и препятствовании вывозу мусора из областного центра в Киев. В Минэкологии заявили, что ответственность за эту негативную ситуацию несут коммунальные власти.