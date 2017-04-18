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    Полиция Киева возбудила 19 дел из-за нападений на "дочки" банков РФ

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    Уход российских банков из Украины (275)

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    В полиции Киева сообщили, что в марте и апреле начато 19 уголовных производств по фактам повреждения имущества банковских учреждений.
    Акция протеста около Сбербанка в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Полиция Киева возбудила 19 уголовных дел по факту повреждения в марте-апреле помещений или имущества банковских учреждений, в том числе украинских "дочек" банков РФ, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе ведомства.

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    "В марте-апреле 2017 года начато 19 уголовных производств по фактам повреждения имущества банковских учреждений", — сказали в пресс-службе.

    Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", почти месяц блокировали работу "дочки" российского банка. Блокада была ненадолго прекращена, однако позже они возобновили акцию и требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

    Ранее подавшая в отставку глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.

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