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    В Киеве напали на судью Апелляционного суда

    (обновлено: )10610
    По информации Нацполиции, двое мужчины пытались нанести телесные повреждения судье Апелляционного хозяйственного суда Киева, о нападении в полицию сообщила сама потерпевшая.
    Полиция Киева. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные напали на судью Апелляционного хозяйственного суда Киева, столичные правоохранители начали расследование по данному факту, сообщила в четверг пресс-служба полиции Киева.

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    "Правоохранители Святошинского управления полиции разыскивают двух мужчин, которые пытались нанести телесные повреждения судье Апелляционного хозяйственного суда Киева", — сообщает полиция.

    По данным правоохранителей, о нападении в полицию сообщила сама потерпевшая.

    "Киевлянка рассказала, что припарковала свой автомобиль в Святошинском районе. Только она хотела выйти из машины, к ней подбежали двое неизвестных мужчин. Один из них схватил за руку и пытался силой высадить из авто, чем причинил ушиб плеча, другой злоумышленник угрожал при этом. С места происшествия мужчины уехали своим автомобилем", — сообщает полиция, не называя фамилию судьи.

    Заведено уголовное дело по статье "угроза или насилие относительно судьи, народного заседателя или присяжного" Уголовного кодекса Украины. Проводится оперативно-розыскные меры для установления личностей злоумышленников.

    Напомним, в Дубно Ровенской области застрелили адвоката Виту Шаблий. Во время стрельбы также ранили ее мужа, "свободовца" Вячеслава Чайку, который в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области, а также подавал свою кандидатуру на пост главы Нацполиции.

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