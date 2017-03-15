Под Черниговом львица сбежала из цирка и напала на человека

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Прилуках Черниговской области львица сбежала из цирка и ранила одного из его сотрудников, сообщает областное управление Национальной полиции.

В полицию о побеге животного сообщил директор цирка. По его словам, по недосмотру персонала клетка с двухлетним хищником весом более 100 килограммов оказалась незапертой, чем львица сразу воспользовалась.

"Когда рабочие пытались загнать зверя обратно, львица бросилась на одного из них и укусила за голень, повредив крупные сосуды. После этого зверь перепрыгнул через забор и пошел гулять частному сектору. Для защиты жизни и здоровья жителей Прилук руководство Прилуцкого отдела полиции привлекло наиболее опытного местного охотника, чтобы обезвредить опасное животное. В частном хозяйстве правоохранители обнаружили львицу, которая напала на собаку и создавала реальную угрозу жизни и здоровью граждан и полицейских. Полиция окружила хозяйство, куда заскочила львица, ограничила движение транспорта прилегающими улицами", — сообщает подробности полиция.

С разрешения владельца усадьбы и владельца животного охотник, с соблюдением мер личной безопасности, застрелил животное из охотничьего оружия.

Ранее сообщалось, что в Запорожье лев напал на посетителя бани и покусал его. Инцидент произошел в ночь на вторник, 7 марта, в Коммунарском районе областного центра.

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