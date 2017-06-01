Энергетика Украины работает на Ахметова. А Порошенко? А он в доле

Александр Карпец, для РИА Новости Украина

Еще какой-то год с небольшим назад Донбасская топливно-энергетическая компания, которую связывают с олигархом Ахметовым, была убыточным предприятием, о чем в апреле 2016 года "городу и миру" возвестило международное рейтинговое агентство Fitch. Уже тогда было ясно, что долги и убытки ахметовской частной лавочки оплачивать будут граждане страны.

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Так и произошло! Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить "роттердамские танцы" на тему цен на уголь. А для большей наглядности, лучше заглянуть на сайт Госпредприятия "Энергорынок" и увидеть там катастрофический рост закупочных цен энергии тепловых станций за последние месяцы, в результате чего "тепловой киловатт" стал в четыре и более раза дороже, чем киловатт, произведенный на атомных станциях, да еще при резком падении производства энергии тепловиками.

Напомним, что атомная и гидроэнергетика в Украине пока что остаются полностью государственными, а вот тепловая электроэнергетика примерно на 70% контролируется той самой ДТЭК "им. Ахметова".

Столь стремительный рост цен на энергию тепловиков дал весьма положительные результаты, конечно, не для граждан страны, а для ДТЭК. Если 2015 год эта фирма окончила с огромными убытками и внешними кредитными долгами на сумму 3 млрд долларов, то сейчас ДТЭК извлекает неплохие прибыли. Но, пожалуй, самое мерзкое состоит в том, что, как минимум, часть этих прибылей, по слухам, получают структуры, которые связывают с Порошенко.

Напомним, что ДТЭК контролирует 9 из 14 тепловых электростанций, а также значительную часть распределительных электросетей. До начала блокады Донбасса фирма контролировала также существенную часть угледобычи, но теперь не только Ахметов, но и в целом Украина лишилась подавляющего большинства шахт Донбасса, похоже, очень и очень надолго, а также с тяжелыми и до конца еще не выясненными последствиями.

Долговая яма Ахметова для граждан Украины

По данным финансового отчета, в 2015 году ДТЭК была глубоко убыточной фирмой. Если в 2014 году убыток составил 19,66 млн гривен, то в 2015 году он достиг 41,89 млрд гривен. Консолидированная выручка ДТЭК в 2015 году составила 95,38 млрд гривен, а затраты на реализацию продукции увеличились на 9,2% до 87,32 млрд гривен. При этом основной объем доходов в размере 94% выручки было получено на внутреннем рынке. Доля экспортных поступлений в выручке ДТЭК в 2015 году составила 6%, а доходы от экспорта уменьшились с 8,9 млрд до 6 млрд гривен с учетом резкой девальвации гривны.

Доходы от продажи угля в 2015 году составили 4,15 млрд гривен против 5,3 млрд гривен в 2014 году, то есть сократились на 21,7% за счет сокращения объемов добычи угля. Доходы от экспорта угля в 2015 году составили 3,16 млрд грн по сравнению с 3,66 млрд грн в 2014 году, то есть экспорт угля в натуральном выражении существенно сократился, если учесть значительное падение курса гривны.

Доходы от реализации природного газа и газового конденсата снизились на 619 млн грн в 2015 году и составили 3,3 млрд грн по сравнению с 3,92 млрд грн в 2014 году.

Доходы от производства тепловой энергии, с учетом компенсации разницы в тарифах, увеличились на 6,8% и составили 6,52 млрд гривен. Очевидно, важным фактором такого роста стал рост тарифов на коммунальные услуги.

Как отмечается в отчете, в 2015 году компания не привлекала внешние, номинированные в валюте займы, однако из-за девальвации гривны с конца 2014 года объем кредитов и займов вырос с 47,97 млрд грн до 63,03 млрд грн на конец 2015 года.

Капитальные затраты уменьшились на 22,4% и составили 5,02 млрд грн.

Чистый операционный денежный поток группы компаний ДТЭК в 2015 году уменьшился на 53,5% и составил 5,24 млрд гривен против 11,26 млрд гривен в 2014 году.

В апреле 2016 года международное рейтинговое агентство Fitch объявило, что ДТЭК находится в состоянии так называемого ограниченного дефолта по внешним обязательствам. На момент объявления об ограниченном дефолте, общая сумма долгов ДТЭК перед иностранными кредиторами превышала 3 млрд долларов, а сам этот актив уже два года подряд являлся убыточным. Это и дало международному рейтинговому агентству Fitch Ratings основание для снижения долгосрочного рейтинга дефолта эмитента ("РДЭ") DTEK Energy B.V. (DTEK), Украина, с уровня "C" до "RD". "RD" означает ограниченный дефолт. Присваивая такой рейтинг, именитое международное рейтинговое агентство, как следует из его сообщения, исходило из того, что компания допустила дефолт по нескольким банковским кредитам, поскольку льготный период по части банковского долга истек без проведения необходимых выплат.

В начале апреля 2016 года в ДТЭК заявили о невозможности оплачивать купоны по еврооблигациям еврооблигаций на 750 млн долларов со ставкой 7,875% и погашением 4 апреля 2018 года и еврооблигаций на 160 млн долларов со ставкой 10,375% и погашением 28 марта 2018 года, инициировав соглашение о временном моратории и освобождении от обязательств (standstill) сроком до 28 октября 2016 года. В конце апреля Высокий суд Англии и Уэльса санкционировал введение до 28 октября 2016 года моратория на выплаты по евробондам. Во время моратория компания ДТЭК намеревалась провести полномасштабную реструктуризацию структуры капитала.

Рейтинговое агентство назвало ряд причин ухудшения финансового положения DTEK.

Прежде всего, это высокий риск колебаний валютного курса. Основная часть долга номинирована в иностранных валютах. В конце 2015 года 58,2% совокупного долга были номинированы в долларах, в евро – 19%, в российских рублях – 17,6%. Но в 2015 году только 6% выручки DTEK было получено в долларах, а основная часть выручки получена в гривнах. Как известно, за последние три года гривна девальвировала примерно в 3,5 раза.

Самое забавное, что, по информации Fitch, DTEK полностью не хеджировал валютные риски. От себя отметим, что этот факт говорит о "высоком" уровне ахметовского финансового менеджмента, поскольку подобные риски у нормальных людей принято страховать, в том числе, путем хеджирования. Впрочем, а зачем, если за все заплатят граждане Украины?! Собственно, они заплатили и продолжают платить, о чем далее…

Fitch также обратил внимание на макроэкономические факторы, существенно ухудшающие ликвидность DTEK. Прежде всего, это провальные итоги 2015 года – беспрецедентное падение ВВП на 11,6%, инфляция в размере 43% и резкое падение курса национальной валюты. Это привело к резкому падению потребления электроэнергии, причем Fitch обращает внимание, что снижение потребления электроэнергии в 2015 году происходило быстрее, чем сокращался ВВП. Кроме того, также резко упала собираемость средств.

Отрицательным фактором, по мнению Fitch, является то, что в течение следующих 3-5 лет DTEK понадобятся капитальные вложения в размере 3,5 млрд гривен только лишь для поддержания деятельности. Отметим, что речь не идет о модернизации и внедрении энергосберегающих технологий и так далее, а о текущей эксплуатации и ремонте.

ДТЭК набрался кредитов на сумму 3 млрд долларов еще в те "былинные" времена, когда курс доллара равнялся 8. Займы брались в крупных международных банках – ING Bank, Barclays, Deutsche Bank, Erste Bank, UniCredit Bank, а также в российских Cбербанке, ВТБ "Капитал", Газпромбанке, в других структурах.

Если на момент получения кредитов их эквивалент составлял 24 млрд гривен, то теперь это более 80 млрд гривен. Для справки поясним, что весь "выторг" ГП "Энергорынок" за поставленную электроэнергию в 2016 году составил 170 млрд гривен, что на 25 млрд гривен больше, чем в 2015 году, очевидно, что за счет роста тарифов, поскольку потребление энергии, как указано выше существенно сократилось из-за падения производства. Таким образом, кредитные долги ДТЭК составили почти половину годового выторга всей электроэнергетики страны. Не хило, однако, ведут дела "эффективные менеджеры" Рината Ахметова!

Впрочем, "крутые" западные и российские банки – тоже хороши! Выдать такое "бабло" под донецкое "фуфло", не застраховавшись хотя бы хеджированием валютных рисков. Стесняемся спросить: залог был, и если был, то что именно – не те ли 9 из 14 имеющихся в Украине тепловых станций с допотопными и сверхзатратными энергоблоками, которые Ахметов и компания давно должны были модернизировать за счет кредитов и/или непрерывно повышающихся тарифов, но так ничего не сделали, а средства пошли "на карман"?!

Столь туманные перспективы ДТЭК привели к тому, что год назад, особенно после указанной публикации Fitch, долговые обязательства ДТЭК котировались на биржах по курсу 35-40% номинала. Таким образом, инвесторы хоть и не ставили на ДТЭК окончательный крест – все же не 4% номинала, а 40%! – но весьма скептически относились к тому, что фирма рассчитается по долгам пусть даже с нарушением договорных сроков.

И заплатил народ по долгам, и стала ДТЭК прибыльной…

Но по прошествии года жизнь у ДТЭК не просто наладилась, а круто переменилась к лучшему!

В последнее время долговые обязательства ДТЭК котировались по курсу 90% номинала, то есть они выросли более чем в 2 раза. В чем секрет столь чудесного спасения?

Известно, что никаких чудес в природе не бывает, но зато действует хорошо известный закон сохранения энергии, вещества, денег и так далее. Закон этот гласит: если в одном месте чего-то прибыло, значит, в другом месте чего-то убыло. В данном случае, прибыло у Ахметова, а убыло в карманах миллионов граждан.

Для спасения ситуации в частной лавочке Ахметова была затеяна афера "Роттердам-плюс", повышены тарифы на электроэнергию, а главное – катастрофически подняты расценки по закупке электроэнергии у тепловых электростанций. Важнейшим инструментом подобных манипуляций стала Нацкомиссия по регулированию энергетики и рынка коммунальных услуг (НКРЭКУ). Именно через этот орган проводятся все указанные выше решения. Тот факт, что эта "контора" обслуживает интересы Ахметова и компании, уже давно не представляет тайны. Но здесь просматривается еще одна "завязка"…

До недавнего времени НКРЭКУ возглавлял такой себе Дмитрий Вовк, ранее подвизавшийся в структурах, которые связывают с Порошенко. Тот факт, что до прихода в НКРЭКУ, он не имел, по слухам, ни малейшего представления ни об энергетике, ни о коммунальной сфере, не помешало этому "молодому дарованию" занять ответственный пост в якобы "независимом" регуляторе. Почему этот ставленник Порошенко стал вдруг подыгрывать Ахметову, которого Порошенко в 2014-2015 годах обещал "деолигархизировать", но так этого и не сделал? По некоторым данным, структуры, близкие к Порошенко, получили часть корпоративных прав в структурах, которые связывают с Ахметовым, а также часть прибылей. Таким образом, в наживе на энергетике заинтересован не только Ахметов, но и Порошенко, а порошенковский выдвиженец Вовк выполнял функции по максимизации этой наживы путем проталкивания нужных решений.

Таковым решением был скандальный "Роттердам-плюс", то есть установление импортной цены на уголь, добывавшийся в донецких "копанках" на неконтролируемой территории. Правда, с началом блокады эти поставки прекратились, и ситуация стала еще более сложной и непредсказуемой.

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Информация о том, когда именно близкая к Порошенко фирма ICU приобрела ценные бумаги ДТЭК, является противоречивой. Генеральный директор ДТЭК Тимченко заявил в СМИ, что еврооблигации ДТЭК фирма ICU купила в период существенного падения их стоимости. В самой компании ICU утверждают, что начали покупать эти облигации в мае 2013 года, потому что эта бумага была самая доходная среди активов СКМ Ахметова. При этом бумаги скупались в период существенного падения их стоимости. После снижения цены, в ICU "приняли решение докупить ДТЭК в 2015 и снизить среднюю цену приобретения этих облигаций".

Примечательно, что именно в конце 2015 – начале 2016 года, когда НКРЭКУ держал низким тариф для ТЭС, облигации ДТЭК стоили дешевле всего. Например, в конце марта 2016 года котировки отреагировали на сообщение о планах реструктуризации долгов и временном отказе ДТЭК от выплат купона падением с 38,5% до 31,4% от номинала. Но уже спустя неделю подскочили к уровню 42%, после чего около месяца колебались в коридоре от 40% до 42%. А с 10 мая и до начала июня 2016 года выросли более чем на 40% и достигли 58,5% от номинала.

Обращает внимание тот факт, что начало роста котировок "совершенно случайно" совпало с принятием в марте НКРЭКУ новых повышенных тарифов на электроэнергию. Кроме того, в апреле НКРЭКУ также утвердила указанную выше новую методику расчета стоимости электроэнергии, которая опирается на подорожание угля в связи с новым расчетом цены "Роттердам плюс". Наконец, в конце апреля 2016 правительство Гройсмана приняло решение о резком повышении тарифов на газ для населения и теплокоммунэнерго, затем последовало повышение тарифов на отопление и горячее водоснабжение.

На этом рост показателей ДТЭК не остановился. В третьем квартале 2016 года компания продемонстрировала серьезный прирост показателя EBITDA, говорящего о прибыльности компании.

Для справки: EBITDA – это показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по налогам, процентам и амортизации.

По данным пресс-службы ДТЭК, в третьем квартале показатель EBITDA составил 4 млрд 162 млн грн., что в два раза превосходит итоги первого квартала (2 млрд 167 млн грн), и в четыре – результаты второго квартала (995 млн грн).

Суммарный показатель EBITDA за три квартала составил 7 млрд 333 млн грн, что почти равно результату за весь 2015 год, в котором он составил 7 млрд 508 млн грн.

Таким образом, главными выгодополучателями от повышения тарифов являются Ахметов и Порошенко.

Правда, гендиректор ДТЭК Тимченко назвал "политическим искажением фактов" привязку роста котировок бумаг компании к принятию новой методики цены на электроэнергию и на уголь. Тимченко объясняет подорожание облигаций компании прогрессом в реструктуризации долга ДТЭК, а также восстановлением промышленного производства в Украине, в связи с чем увеличилось потребление электроэнергии.

О прогрессе в реструктуризации долга говорить не будем. Но роста промышленного производства пока не наблюдается, экспорт падает, а если и растет, то экспорт сырья, прежде всего необработанной продукции сельского хозяйства.

Рынок электроэнергии работает на Ахметова и Порошенко

Главным же элементом покрытия убытков и долгов ДТЭК, а затем для извлечения прибыли стало установление все той же НКРЭКУ огромных закупочных цен на электроэнергию, производимую тепловыми станциями. Стартовав в 2016 году примерно с 80 копеек за киловатт-час, закупочная цена "теплового киловатта" уже в марте 2017 года превысила невиданные 2 гривны, но, правда, затем немного снизилась.

По данным официального сайта ГП "Энергорынок", в первой декаде января 2017 года госпредприятие НАЭК "Энергоатом" произвело 2 451 089 МВт-ч энергии или 55,13% от общего объема производства. Тепловые станции, 9 из 14 которых, повторим, контролируются ДТЭК, произвели соответственно 1 274 594 МВт-ч или 28,67% объема. При этом тепловики продавали в энергорынок свою продукцию по 1,342 грн за 1 кВт-ч, а атомщики всего за 46,865 коп. за 1 кВт-ч. Далее еще интереснее…

В последней декаде марта 2017 года атомщики поставили в рынок 2 732 105 МВт-ч энергии или почти 64% общего объема по цене 46,861 коп. за 1 кВт-ч. В то же время, тепловики "дали стране и народу" всего 780 307 МВт-ч энергии или 18,26% объема, зато по цене 2,079 грн за 1 кВт-ч!

В СМИ имел место скандал, да к тому же, окончился зимний сезон максимального потребления, а потому закупочную цену на энергию тепловиков несколько снизили, но не так чтобы очень сильно.

По данным все того же сайта ГП "Энергорынок", с 11 по 20 мая 2017 года атомщики отпустили в рынок 2 320 569 МВт-ч, или 65,16% общего объема, по цене 48,234 коп. за 1 кВт-ч. Государственные гидростанции дали стране 316 471 МВт-ч, или 8,89%, по цене 46,392 коп. за 1 кВт-ч.

В то же время, тепловики поставили в рынок всего-то 705 812 МВт-ч, или 19,82%, но зато по цене 1,8504 грн за 1 кВт-ч. Конечно, это не мартовские 2 гривны, но тоже "не хило"!

Итак, с начала 2017 года производство энергии тепловыми станциями резко упало в относительном и в абсолютном измерении, что можно, впрочем, объяснить пресловутой блокадой Донбасса. Зато цены на "тепловой киловатт" резко взлетели, а если сравнивать их с 2016 годом, то их рост стал просто фантастическим, пусть даже весной их немного и снизили. В это же время, цена на "атомный киловатт" практически не изменялась, оставаясь в разы ниже, чем у тепловиков.

Таким образом, тепловая энергетика, прежде всего ДТЭК, паразитируют не только на населении и промышленности, но еще и на государственной атомной энергетике.

Интересная особенность. Помнится, во времена Януковича поставки энергии атомными станциями в энергосистему специально ограничивали путем так называемых "диспетчерских ограничений", чтобы зачистить рынок для тепловиков, энергия которых и тогда была существенно дороже энергии атомных станций, но все же, не так сильно. В пиковые моменты тепловые и атомные станции производили тогда энергии примерно поровну, но иногда тепловики немного вырывались вперед. Сейчас же мы наблюдаем обратное явление. Производство энергии существенно сократилось из-за падения спроса по причине падения производства вообще. Теперь тепловики даже не пытаются "догнать и перегнать "атомщиков по объемам, да это им и не по силам, в том числе, из-за событий на Донбассе.

Наоборот, объемы "тепловых киловаттов" резко упали. Зато был взят курс на раздувание цены "теплового киловатта", чтобы компенсировать утраченное за счет падения производство.

И не просто компенсировать, но также покрыть долги ДТЭК, а еще и нажиться! Ведь если верить очередным спискам Forbes, богатство Ахметова за последний год возросло с 2,3 млрд долларов до 4,4 млрд долларов. Правда, кроме ДТЭК, его доходы генерирует металлургический холдинг "Метинвест". Правда, эти данные еще не учитывают последствия блокады Донбасса и потери Ахметовым ряда предприятий на неконтролируемой территории. Зато эти данные учитывают последствия введения "Роттердама" и галопирующего роста цены "теплового киловатта".

А главное, обращает на себя внимание тот примечательный факт, что в условиях войны и разрухи, когда многие предприятия Ахметова оказались на неконтролируемой территории, а хозяйственные связи разорваны, олигарху удалось нарастить богатства.

Но ничего удивительного в этом нет. Как показано выше, вся энергосистема, граждане и производство работают на то, чтобы Ахметов не только покрыл убытки и долги своего частного бизнеса, но и "хорошо поднялся".

А вместе с Ахметовым – и Порошенко!

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