ДТЭК начал поставки антрацита на украинские ТЭС со своих шахт в России

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Энергохолдинг ДТЭК начал поставки антрацитового угля на Приднепровскую и Криворожскую теплоэлектростанции (Днепропетровская область) из своих угольных шахт в Ростовской области, сообщает "Украинские новости" со ссылкой пресс-служба "ДТЭК Энерго".

"До начала отгрузки на Приднепровскую и Криворожскую ТЭС первых партий угля из ЮАР, которые ожидаются в июне, ДТЭК принял решение направить на эти станции часть антрацита с Шахтоуправления "Обуховское" (Ростовская область, Россия)", — сообщила пресс-служба.

Шахтоуправления "Обуховское" входит в состав ДТЭК и в настоящее время в первую очередь обеспечивает потребности Луганской ТЭС, которая не имеет других вариантов поставки угля железной дорогой, кроме как из России.

"Заблаговременное пополнение складов Приднепровской и Криворожской ТЭС, которые будут включаться в работу при существенном росте нагрузки на энергосистему Украины, даст возможность станциям дольше производить электроэнергию в необходимом для энергосистемы страны режиме", — отмечает компания.

Пресс-служба "ДТЭК Энерго" подчеркивает, что основная часть антрацита для работы этих станций будет импортирована из Южно-Африканской республики.

На экстренном заседании 15 марта СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.