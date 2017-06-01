Скаршевский: Украине уже не вырваться из долговой кабалы

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В первом квартале 2017 г. государственный долг Украины продолжил рост. Как свидетельствуют Министерства финансов, общий государственный и гарантированный государством долг составила 1,952 трлн грн или $71,76 млрд по среднегодовому курсу 27,2 грн/$1, согласно бюджету на этот год. Это составляет 82% от ВВП. Данные не учитывают полученный в апреле транш МВФ в размере $1 млрд, а также €600 млн, макрофинансовой помощи, полученных от Евросоюза. С учетом этих цифр соотношение государственного и гарантированного государством долга достигнет примерно 84%.

Отношение госдолга к ВВП является важнейшим макроэкономическим показателем, который свидетельствует о платежеспособности страны, характеризует ее способность обслуживать долговые обязательства.

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"В этом году на обслуживание госдолга в Украине будет израсходовано 5% ВВП. Кабмин пересмотрел прогнозы экономического роста на 2017 год, и получается, что ВВП за это время увеличится всего на 1,9%, а на обслуживание госдолга уйдет 5% ВВП. То есть выплаты по долгу полностью съедают этот мизерный рост ВВП и приводят его фактически в минусовую позицию. Получается, что Украина находится в долговой кабале, потому что все время надо отдавать больше, чем растет украинская экономика", — сказал экономический эксперт Виктор Скаршевский на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его словам, для того чтобы украинская экономика выбралась из долговой кабалы, она должна расти минимум на 5-8% в год.

"Начиная со следующего года Украина должна будет выплачивать по государственному долгу порядка 10% ВВП, можно сказать, что даже больше 10% должна расти украинская экономика, чтобы вырваться из этой долговой кабалы. Допустим, экономика начнет расти, хоть это невероятно при нынешней власти, нынешнем правительстве, и тут нас ждет маленький сюрприз. Даже если экономика Украины будет расти на 10% ежегодно, мы не вырвемся из долговой кабалы по одной простой причине: бывшая министр финансов Наталья Яресько в 2015 году провела "очень успешную реструктуризацию. И с 2021 года, если рост ВВП составит больше 3% ежегодно, Украина будет часть этого роста отдавать внешним кредиторам, если же будет расти больше 4%, то 40% от роста будет отдавать внешним кредиторам. То есть мы никогда не вырвемся из этой долговой кабалы, потому что эти условия действуют с 2021 по 2040 год — на протяжении 20 лет", — пояснил Скаршевский.

Как подчеркнул эксперт, соотношение государственного долга к ВВП в Украине сейчас составляет по состоянию на 1 апреля 2017 года около 77% ВВП, согласно же госбюджету, к концу года это соотношение должно составить около 90%, но это возможно лишь при оптимистическом сценарии.

"Сейчас очень сильно, резко ухудшаются внешне-экономические условия — мировые цены на традиционный украинский экспорт, прежде всего металлургическую продукцию, последние два месяца начали резко снижаться, и по прогнозам того же Мирового банка, Barclays, цены снизятся еще больше. Следовательно, поступление валютной выручки в Украину резко уменьшится. И если учесть, что в этом году даже Национальный банк официально прогнозирует максимум 1 млрд долларов внешних инвестиций, то мы с большой вероятностью увидим девальвацию гривны", — прогнозирует Скаршевский.

В таком случае, по его оценкам, валютный курс к концу 2017 года может составить порядка 30-32 гривен за доллар.

"И сразу же соотношение госдолга к ВВП увеличится на 6-8%, и государственный долг будет уже ближе к 100% ВВП. Более того, это увеличит платежи из бюджета по обслуживанию долга, и это самый важный показатель. И сейчас правительство и нынешняя власть должна была бы не рассказывать о каких-то достижениях, что зарплата увеличилась на 10 долларов в месяц, или что они на 5 долларов в месяц увеличат пенсию, должны были бы заняться прежде всего переговорами о реструктуризации внешнего долга, иначе Украину ждет дефолт", — предупредил Скаршевский.

Эксперт подчеркнул, что правительству также необходимо немедленно заняться защитой прав собственности, провести реформу судебной системы.

"Иначе не будет ни внутренних, ни внешних инвестиций, и тогда долговая кабала полностью затянется на шее государства Украина, и мы будем говорить тогда не о какой-то там девальвации, или росте ВВП, просто напросто о выживании большинства населения Украины, из которого и так уже 60% живет в зоне бедности", — подытожил эксперт.