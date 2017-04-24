Бедность не порок. Ахметов и Порошенко за 2016 год обеднели

РИА Новости Украина

Бизнесмен Ринат Ахметов вновь занял первое место в топ-100 богатейших людей Украины, президент страны Петр Порошенко — потерял две позиции за год и находится на десятой строчке рейтинга журнала "Фокус" с капиталом 589 миллионов долларов.

Согласно опубликованному в пятницу рейтингу, по итогам 2016 года самым богатым украинцем остается бизнесмен Ринат Ахметов. Его состояние оценивается в 2,2 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом он обеднел почти на 1 миллиард долларов. Как отмечается, Ахметов продолжает терять часть своих активов из-за боевых действий в Донбассе. Издание отмечает, что бизнесмен потерял ряд предприятий после их "национализации" властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. За несколько последних лет состояние Ахметова сократилось в шесть раз.

На втором месте в рейтинге вновь находится Игорь Коломойский, его состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Аналогичное состояние имеет его партнер по бизнесу Геннадий Боголюбов, в рейтинге он третий. Как отмечает издание, для них 2016 год ознаменовался потерей главного финансового актива "ПриватБанка", который был национализирован государством.

Состояние президента Украины оценивается в 589 миллионов долларов, он оказался на 10 месте. По сравнению с прошлым годом его состояние уменьшилось 90 миллионов долларов.

"После трех лет обещаний президент Петр Порошенко все же попрощался с Липецкой фабрикой. В январе этого года корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность завода", — пишет издание. Журнал отмечает, что Порошенко задекларировал более 100 юридических лиц, конечным бенефициаром которых он является. Президент также является конечным бенефициаром 40 фабрик и дилерских центров в Украине, Европе и КНР.

По данным издания, в рейтинг вошли не только украинские граждане, но и иностранцы, заработавшие свой основной капитал на Украине. В этом году в рейтинге появилось 20 новых фамилий, среди новичков есть совладелец украинского телеканала "Интер", бывший вице-премьер Валерий Хорошковский. Его состояние оценивается в 356 миллионов долларов.

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При расчете состояния учитывались основные бизнес-активы, принадлежащие предпринимателям: производственные и торговые компании, банки, объекты коммерческой недвижимости. Также учитывались денежные средства, полученные от продажи бизнеса за последние восемь лет. Оценка бизнеса производилась по курсу 27 гривен за доллар.