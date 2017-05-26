ДТЭК Ахметова требует от правоохранителей оценить "угрозы" Семенченко

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Энергокомпания Рината Ахметова ДТЭК просит правоохранителей отреагировать на заявления нардепа от фракции "Самопомич" Семена Семенченко о "силовом захвате" предприятий, говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.

По данным СМИ, Семенченко заявил, что намерен заняться возвратом в государственную собственность предприятий ДТЭК "за невыполнение инвестобязательств", в частности речь идет о Бурштынской ТЭС.

"Угрозы народного депутата от партии "Самопомоич" Семена Семенченко о силовом захвате и блокировании предприятия ДТЭК Бурштынская ТЭС, которое является неотъемлемой частью украинской энергосистемы, являются полным пренебрежением законодательства и Конституции Украины и должны получить оценку и реакцию правоохранительных органов", — сообщила пресс-служба компании.

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По мнению ДТЭК, на фоне сохранения чрезвычайного положения в энергетике и повышенной нагрузки на станции газовой группы в результате потери антрацитовых шахт подобные действия депутата можно расценивать "как диверсию против энергетической безопасности Украины и процесса восстановления экономики страны".

"Подчеркиваем, заявления народного депутата партии "Самопомощь" о якобы поставках угля из России и неконтролируемых территорий на Бурштынскую электростанцию являются ложными. Для обеспечения работы станции ДТЭК использует максимальные объемы украинского угля, в том числе закупая весь свободный ресурс в шахтах Львовско-Волынского бассейна", — заявила ДТЭК. Энергохолдинг также опроверг заявление депутата о невыполнении инвестиционного договора по Бурштынской ТЭС.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.