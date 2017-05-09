ДТЭК получает "чаевые" от формулы "Роттердам+" - Харченко

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. У Генпрокуратуры есть вопросы к знаменитой формуле "Роттердам+". ГПУ до сих пор проверяет законность расчетов, согласно которым цена на уголь, которую используют отечественные ТЭС, базируется на стоимости угля в порту Роттердама — плюс стоимость его доставки в Украину. Именно эта методика с марта 2016 заложена в определении оптовой рыночной цены на электроэнергию. Благодаря ей тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", больше года продают электроэнергию дороже.

Генпрокуратура проверяет Нацкомиссию по регулированию энергетики на законность использования формулы "Роттердам+" еще с февраля. По крайней мере об этом говорил генпрокурор Юрий Луценко. За это время глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк ушел в отставку, а премьер Владимр Гройсман неоднократно отмечал необходимость отказаться от "Роттердам+".

По этому поводу в эфире радиостанции Голос Столицы высказался генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Формула "Роттердам+" была законно принята Национальным регулятором. Но сама по себе она нарушает здравый смысл и законность. Она является коррупционноемкой. Все тепловые генерации – "Донбассэнерго", "Центрэнерго" и ДТЭК получают огромную выгоду, которую Вовк назвал "чаевыми". "Чаевые" в виде 15 млн гривен в год разделены между несколькими финансовыми группами, которые контролируют эти компании. Тут все достаточно прозрачно, и если бы ГПУ хотела действительно разобраться и имела политическую волю, это не заняло бы много времени", — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что ДТЭК начал поставки антрацита на украинские ТЭС со своих шахт в России.