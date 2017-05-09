наверх
09.05.201703:35
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Экономика

    ДТЭК получает "чаевые" от формулы "Роттердам+" - Харченко

    (обновлено: )10
    Генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что "Донбассэнерго", "Центрэнерго" и ДТЭК ежегодно получают 15 млн гривен "чаевых" от поставок угля по формуле "Роттердам +".
    Генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко
    gs.fm

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. У Генпрокуратуры есть вопросы к знаменитой формуле "Роттердам+". ГПУ до сих пор проверяет законность расчетов, согласно которым цена на уголь, которую используют отечественные ТЭС, базируется на стоимости угля в порту Роттердама — плюс стоимость его доставки в Украину. Именно эта методика с марта 2016 заложена в определении оптовой рыночной цены на электроэнергию. Благодаря ей тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", больше года продают электроэнергию дороже.

    Дмитрий Корнейчук
    facebook.com/Dmitriy.Korneychuk
    Порошенко придумает очередную формулу "Роттердам+Рошен" - Корнейчук

    Генпрокуратура проверяет Нацкомиссию по регулированию энергетики на законность использования формулы "Роттердам+" еще с февраля. По крайней мере об этом говорил генпрокурор Юрий Луценко. За это время глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк ушел в отставку, а премьер Владимр Гройсман неоднократно отмечал необходимость отказаться от "Роттердам+".

    По этому поводу в эфире радиостанции Голос Столицы высказался генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко.

    "Формула "Роттердам+" была законно принята Национальным регулятором. Но сама по себе она нарушает здравый смысл и законность. Она является коррупционноемкой. Все тепловые генерации – "Донбассэнерго", "Центрэнерго" и ДТЭК получают огромную выгоду, которую Вовк назвал "чаевыми". "Чаевые" в виде 15 млн гривен в год разделены между несколькими финансовыми группами, которые контролируют эти компании. Тут все достаточно прозрачно, и если бы ГПУ хотела действительно разобраться и имела политическую волю, это не заняло бы много времени", — заявил эксперт.

    Ранее сообщалось, что ДТЭК начал поставки антрацита на украинские ТЭС со своих шахт в России. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко во время акции "Первая минута мира". Видео
    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение?
    Эммануель Макрон. Второй тур президентских выборов во Франции
    Эммануэль Макрон - новый президент Франции
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    Без России: старт Евровидения в Киеве
    Георгий Тука
    АТО в Донбассе: взрывы на дороге к "Саур-Могиле"