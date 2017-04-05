НАБУ взялось за НКРЭКУ из-за формулы "Роттердам +"

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Нацкомисии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) из-за так называемой формулы "Роттердам+". Об этом говорится в ответе НАБУ на обращение внефракционного народного депутата Виктора Чумака.

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"По результатам сбора информации по формированию НКРЭ стоимости электроэнергии по формуле "Роттердам+" 24 марта НАБУ начато досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Нацкомиссии по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины", — говорится в документе, который Чумак опубликовал на своей странице в Facebook.

Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, уточняет "Экономическая правда".

В марте Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, по которой ТЭС продают электроэнергию на рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

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Согласно этой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

В результате применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Напомним, в середине февраля этого года премьер-министр Владимир Гройсман назвал фейком попытки навязать украинцам мысль о том, что Украина закупает уголь по так называемой формуле "Роттердам+", что затем отражается на цене электроэнергии, вырабатываемой из этого угля.