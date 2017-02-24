Кучеренко: новая цена на газ - это "Роттердам+" в квадрате

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому правительство сможет пересматривать тарифы на газ для населения, религиозных организаций и теплокоммунэнерго (для нужд населения и религиозных организаций) каждые полгода в случае, если за предыдущий период цена на импорт топлива выросла более чем на 10%. Новые правила начнут действовать с 1 апреля 2017 года.

"В этом постановлении главное — привязка цены к немецкому хабу, плюс плата за транзит, плюс плата за вхождение в украинскую ГТС. Вдумайтесь в цинизм ситуации: газ добывается в Украине на территории Полтавской, Харьковской, Сумской областей, но они к цене немецкого хаба еще хотят добавить транзит и вхождение в ГТС — это "Роттердам+" в квадрате. И суть постановления в том, что они нас технически готовят, а цена сейчас на бирже действительно растет, к росту цены на газ, как непосредственно для потребителей, так и для теплокоммунэнерго. У меня вопрос: они сумасшедшие?", — сказал экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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По словам экс-министра, долг населения за коммунальные услуги уже превысил 20 миллиардов гривен, долги предприятий теплокоммунэнерго также растут, а правительство в этой ситуации заложило основы, чтобы раз в полгода повышать цену на газ, привязывая цену газа отечественной добычи к импортному.

"Укргаздобыча добывает 15 миллиардов кубометров газа, еще 1,5 миллиарда добывает "Укрнафта" — 16,5 миллиардов кубометров добывает государственный сектор Украины. Население вместе с теплокоммунэнерго за 2016 год потребили 17,5 миллиардов. Всего одни миллиард кубометров — дисбаланс, и этот миллиард нужно где-то докупить. И в это ситуации правительство идет на такой шаг!", — возмущен Кучеренко.

По его словам, такой шаг членов кабинета министров не стоит рассматривать как самоубийственный.

"Они все сидят на чемоданах, у них по два-три паспорта, поэтому это не самоубийство. Это стремление как можно больше кэша выдрать из населения, из любых потребителей, из бюджета, для того чтобы, как перед национализацией "ПриватБанка", встречать это событие с наличкой. Мы с вами останемся с долгами перед теплокоммунэнерго по всей Украине, теплокоммунэнерго будут разбираться со своими долгами, а некая группа будет со своим кэшем", — считает экс-министр ЖКХ.

Кучеренко обратил внимание, что в этом же постановлении последним пунктом определено, что одновременно должны корректироваться цены, по которым "Нафтогаз" закупает газ у ПАО "Укргазвыдобування".

"То есть, где-то в Германии на бирже выросла цена, и "Укргаздобыча" должна понять цену на газ на такую же сумму. И как это связано? На сегодня "Нафтогаз Украины" задолжал "Укргаздобыче" 19,5 миллиарда гривен, которые собрали с населения и которые должны были бы пойти на развитие, на добычу. Но они туда не попадают — они в финансовых долговых схемах НАК "Нафтогаза", — констатировал Кучеренко.