Суд Киева подтвердил решение о взыскании с "Газпрома" 172 млрд грн

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Киевский апелляционный хозяйственный суд в среду отклонил жалобу "Газпрома", требовавшего отменить решение суда первой инстанции о принудительном взыскании с компании в пользу Украины штрафа на 171,8 миллиарда гривен (около 6,4 миллиарда долларов) за "злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа".

"Суд постановил апелляционную жалобу "Газпрома" оставить без удовлетворения, решение Хозяйственного суда Киева по делу оставить без изменений", — зачитала решение суда председательствующая в судейской коллегии по делу судья Каролина Тарасенко в среду. Она добавила, что данное решение суда может быть обжаловано в Высшем хозяйственном суде Украины в установленные законом сроки.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу" на западной границе РФ.

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Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты. Данный иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, однако "Газпром" подал апелляционную жалобу на это решение.

В "Газпроме" опасаются, что решение киевского суда может быть направлено на принудительный отъем газа из транзитной трубы, хотя власти Украины это отрицают.