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    "Газпром" в 2016 г поставил в Украину 2,39 млрд кубов газа

    (обновлено: )10330
    В отчете "Газпрома" отмечается, что долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставленный в 2013-2016 годах газ по состоянию на 31 декабря 2016 года вырос по сравнению с концом первого полугодия на 100 млн долл - до около 3 млрд долл.
    Рекламная вывеска с надписью Газпром на одном из зданий в Санкт-Петербурге
    УНИАН Давыдова Александра

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. "Газпром" в 2016 году поставил в Украину 2,39 миллиарда кубометров газа, следует из отчета компании за четвертый квартал.

    Дмитрий Марунич. Архивное фото
    Украинское фото
    "Нафтогаз", "Газпром", Стокгольм. Дмитрий Марунич по ситуации

    "Нафтогаз" прекратил закупку газа у РФ 25 ноября 2015 года. При этом "Нафтогаз" заявлял, что не имеет перед "Газпромом" задолженности за газ, поставленный на на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Таким образом, можно предположить, что газ, поставленный в Украину в 2016 году, шел на юго-восток Украины, сообщает Прайм.

    Задолженность "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставленный в 2013-2016 годах газ по состоянию на 31 декабря 2016 года выросла по сравнению с концом первого полугодия на 100 миллионов долларов — до около 3 миллиардов долларов, говорится в отчете.

    В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания поставила на юго-восток Украины газа на 718,5 миллиона долларов, концерн пока не предъявляет этот счет "Нафтогазу Украины" в Стокгольмском арбитраже.

    "Газпром" начал прямые поставки на юго-восток Украины в феврале 2015 года, после того как "Нафтогаз" прекратил поставки газа туда, мотивируя это тем, что газопроводы разрушены из-за боевых действий. Эти поставки являются предметом негласного спора — "Газпром" считает, что счет за них в итоге должен будет оплатить "Нафтогаз", "Нафтогаз" же, напротив, этих поставок не признает. "Газпром" заявляет, что прямые поставки российского газа на юго-восток Украины соответствуют контракту с "Нафтогазом", соответственно, и оплачивать их должна украинская госкомпания.

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