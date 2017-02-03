New "РосУкрЭнерго", или Почему "Нафтогаз" прячет своих контрагентов?

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

НАК "Нафтогаз Украины" считает необходимым засекретить цену на импортный газ для Украины, говорится в сообщении на сайте компании.

"Раскрытие существенных условий контрактов может привести к ухудшению ценовых предложений или сужению круга европейских поставщиков "Нафтогаза", большинство из которых предусматривает возможные репутационные или коммерческие потери в результате публикации существенных условий контрактов. Это, в свою очередь, может привести к более высоким ценам закупки импортированного газа для украинских потребителей", — говорится в сообщении.

В связи с этим отмечается, что "Нафтогаз" обратился к депутатам Верховной Рады Украины с предложением пересмотреть требования к раскрытию конфиденциальной коммерческой информации таким образом, чтобы сделать их одинаковыми для компаний любой формы собственности.

В компании отметили, что ряд европейских контрагентов "Нафтогаза" сообщил о риске отказа от работы с украинскими госкомпаниями и о вероятном ухудшении ценовых предложений для "Нафтогаза". "Европейские поставщики "Нафтогаза" отмечают, что публичное раскрытие коммерческой информации такого уровня является беспрецедентным для европейского рынка и не требуется в странах ЕС от любых компаний, в том числе, предприятий, находящихся в государственной собственности. По праву Европейского союза такая информация обычно защищается как конфиденциальная, учитывая конкурентное законодательство", — говорится в сообщении.

Что стоит за нежеланием компании раскрывать информацию о закупках газа? Эксперты, опрошенные РИА Новости Украина, высказали разные версии, но ни в одной из них не фигурировало требование о конфиденциальности газовых контрактов.

Экономический эксперт Всеволод Степанюк считает, что после обнародования контрагентов станет известно название оффшора, который заменил "РосУкрЭнерго" Дмитрия Фирташа в качестве посредника газовых поставок.

"Довольно странно, что государственная компания, которая должна осуществлять все закупки на тендерной основе, пытается скрыть своих контрагентов. Это есть нарушение существующего законодательства, как минимум", — отметил Степанюк.

"Какова причина? Скорее всего, чиновники закупают газ у подконтрольных себе структур за рубежом. Схема "РосУкрЭнерго" сейчас действует в более широких масштабах. Когда "РосУкрЭнерго" была посредником по контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом", то хотя бы налоги платила в Украине и газ был дешевле, хотя я абсолютно не оправдываю эту схему. Теперь эта схема вынесена за пределы Украины, чтобы замылить глаза людям. По этой схеме в Европе или в офшорах (нужно смотреть перечень фирм, которые в Украину поставляют европейский газ) прибыль намного больше, чем когда схема работала внутри страны. Именно поэтому повышаются цены на газ: Украина не имеет стабильных контрактов на покупку газа, а сама цена покупки является спекулятивной", — подчеркнул эксперт.

Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко считает, что закупочную цену газа можно моментально снизить на 30 долларов за тысячу кубометров.

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"На рынке газа не существует новых продавцов. Это — не торговля семечками. Поэтому, все разговоры по поводу раскрытия информации, которое может привести к росту цен… Господа, я готов заменить собой все правление "Нафтогаза" сейчас, и гарантирую, что цена на газ завтра будет меньше на 30 долларов за тысячу кубов, чем она есть сейчас. Сразу и без всяких проблем. Причем, внутренняя цена от этого никак не изменится, а закупочная снизится", — заявил Гаврилечко.

"Если из схемы убирается "прокладка", зарегистрированная неизвестно где, и газ начинает напрямую покупаться у существующих операторов, это будет дешевле. Любой посредник, который создан исключительно для одного покупателя, всегда обходится дороже. Экономику очень сложно обмануть: невозможно снизить цену, добавив в схему посредника. Так не бывает. Если между продавцом и покупателем, которые могут между собой сами контактировать, всовывается посредник, значит, цена вырастает", — добавил эксперт.

"Посредник возможен на розничном рынке. С газом такой фокус не проходит, по крайней мере, на уровне государственных закупок", — резюмировал Гаврилечко.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич обратил внимание, что на конфиденциальности настаивает госкомпания, тогда как частные трейдеры, закупающие газ в Украину, не видят в этом необходимости.

"Есть данные украинской таможенной службы за 2016 год, которые четко показывают, что цена европейского газа существенно выше. И, кстати, не только по контрактам "Нафтогаза". Частные трейдеры, почему-то, не требуют секретить статистику, хотя они тоже покупали газ у европейских продавцов и тоже работают на этом рынке", — отметил Марунич.

"Это попытка снять с себя ответственность на возможные обвинения в том, что "Нафтогаз" переплачивал за природный газ значительные деньги. Речь идет о десятках миллионов долларов США на протяжении 2016 года и предыдущих периодов", — добавил эксперт.

"Непонятно одно. Почему частные трейдеры, которые работают по аналогичным схемам, не требуют засекретить данные, которые им могут повредить? Им ничего не вредит, а "Нафтогазу" вредит! Абсурд какой-то… На бирже законтрактовали, цена на 20 долларов дороже. Как это сочетается с интересами потребителей — это другой вопрос", — сказал Марунич.

Переплата за российский газ, купленный в Европе — это не достижение "газовой независимости", как об этом любят говорить. Действие это больше похоже на схему обогащения отдельных украинских граждан, и при этом имеет все признаки коррупции в виде использования служебного положения. Ведь газ, купленный напрямую, всегда дешевле, чем газ, за который уже один раз заплатили, а потом продали с собственной наценкой. Если бы речь шла о частной компании, на это можно было бы закрыть глаза, но когда под рассказы о газовой независимости из карманов украинцев правдами и неправдами вытаскивают последние деньги, дело приобретает иной оборот.