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    New "РосУкрЭнерго", или Почему "Нафтогаз" прячет своих контрагентов?

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    Госкомпания "Нафтогаз Украина" просит Верховную Раду разрешить не раскрывать данные о контрагентах, мотивируя это европейской практикой. Общественность может узнать, что не следует.
    Нафтогаз Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    Наталья Печорина, РИА Новости Украина

    НАК "Нафтогаз Украины" считает необходимым засекретить цену на импортный газ для Украины, говорится в сообщении на сайте компании. 

    "Раскрытие существенных условий контрактов может привести к ухудшению ценовых предложений или сужению круга европейских поставщиков "Нафтогаза", большинство из которых предусматривает возможные репутационные или коммерческие потери в результате публикации существенных условий контрактов. Это, в свою очередь, может привести к более высоким ценам закупки импортированного газа для украинских потребителей", — говорится в сообщении. 

    В связи с этим отмечается, что "Нафтогаз" обратился к депутатам Верховной Рады Украины с предложением пересмотреть требования к раскрытию конфиденциальной коммерческой информации таким образом, чтобы сделать их одинаковыми для компаний любой формы собственности.

    Газокомпрессорная станция
    REUTERS Gleb Garanich
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    В компании отметили, что ряд европейских контрагентов "Нафтогаза" сообщил о риске отказа от работы с украинскими госкомпаниями и о вероятном ухудшении ценовых предложений для "Нафтогаза". "Европейские поставщики "Нафтогаза" отмечают, что публичное раскрытие коммерческой информации такого уровня является беспрецедентным для европейского рынка и не требуется в странах ЕС от любых компаний, в том числе, предприятий, находящихся в государственной собственности. По праву Европейского союза такая информация обычно защищается как конфиденциальная, учитывая конкурентное законодательство", — говорится в сообщении.

    Что стоит за нежеланием компании раскрывать информацию о закупках газа? Эксперты, опрошенные РИА Новости Украина, высказали разные версии, но ни в одной из них не фигурировало требование о конфиденциальности газовых контрактов. 

    Экономический эксперт Всеволод Степанюк считает, что после обнародования контрагентов станет известно название оффшора, который заменил "РосУкрЭнерго" Дмитрия Фирташа в качестве посредника газовых поставок.

    "Довольно странно, что государственная компания, которая должна осуществлять все закупки на тендерной основе, пытается скрыть своих контрагентов. Это есть нарушение существующего законодательства, как минимум", — отметил Степанюк.

    "Какова причина? Скорее всего, чиновники закупают газ у подконтрольных себе структур за рубежом. Схема "РосУкрЭнерго" сейчас действует в более широких масштабах. Когда "РосУкрЭнерго" была посредником по контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом", то хотя бы налоги платила в Украине и газ был дешевле, хотя я абсолютно не оправдываю эту схему. Теперь эта схема вынесена за пределы Украины, чтобы замылить глаза людям. По этой схеме в Европе или в офшорах (нужно смотреть перечень фирм, которые в Украину поставляют европейский газ) прибыль намного больше, чем когда схема работала внутри страны. Именно поэтому повышаются цены на газ: Украина не имеет стабильных контрактов на покупку газа, а сама цена покупки является спекулятивной", — подчеркнул эксперт.

    Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко считает, что закупочную цену газа можно моментально снизить на 30 долларов за тысячу кубометров.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "На рынке газа не существует новых продавцов. Это — не торговля семечками. Поэтому, все разговоры по поводу раскрытия информации, которое может привести к росту цен… Господа, я готов заменить собой все правление "Нафтогаза" сейчас, и гарантирую, что цена на газ завтра будет меньше на 30 долларов за тысячу кубов, чем она есть сейчас. Сразу и без всяких проблем. Причем, внутренняя цена от этого никак не изменится, а закупочная снизится", — заявил Гаврилечко.

    "Если из схемы убирается "прокладка", зарегистрированная неизвестно где, и газ начинает напрямую покупаться у существующих операторов, это будет дешевле. Любой посредник, который создан исключительно для одного покупателя, всегда обходится дороже. Экономику очень сложно обмануть: невозможно снизить цену, добавив в схему посредника. Так не бывает. Если между продавцом и покупателем, которые могут между собой сами контактировать, всовывается посредник, значит, цена вырастает", — добавил эксперт.

    "Посредник возможен на розничном рынке. С газом такой фокус не проходит, по крайней мере, на уровне государственных закупок", — резюмировал Гаврилечко.

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич обратил внимание, что на конфиденциальности настаивает госкомпания, тогда как частные трейдеры, закупающие газ в Украину, не видят в этом необходимости.

    "Есть данные украинской таможенной службы за 2016 год, которые четко показывают, что цена европейского газа существенно выше. И, кстати, не только по контрактам "Нафтогаза". Частные трейдеры, почему-то, не требуют секретить статистику, хотя они тоже покупали газ у европейских продавцов и тоже работают на этом рынке", — отметил Марунич.

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
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    "Это попытка снять с себя ответственность на возможные обвинения в том, что "Нафтогаз" переплачивал за природный газ значительные деньги. Речь идет о десятках миллионов долларов США на протяжении 2016 года и предыдущих периодов", — добавил эксперт. 

    "Непонятно одно. Почему частные трейдеры, которые работают по аналогичным схемам, не требуют засекретить данные, которые им могут повредить? Им ничего не вредит, а "Нафтогазу" вредит! Абсурд какой-то… На бирже законтрактовали, цена на 20 долларов дороже. Как это сочетается с интересами потребителей — это другой вопрос", — сказал Марунич.

    Переплата за российский газ, купленный в Европе — это не достижение "газовой независимости", как об этом любят говорить. Действие это больше похоже на схему обогащения отдельных украинских граждан, и при этом имеет все признаки коррупции в виде использования служебного положения. Ведь газ, купленный напрямую, всегда дешевле, чем газ, за который уже один раз заплатили, а потом продали с собственной наценкой. Если бы речь шла о частной компании, на это можно было бы закрыть глаза, но когда под рассказы о газовой независимости из карманов украинцев правдами и неправдами вытаскивают последние деньги, дело приобретает иной оборот.

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