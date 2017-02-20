Чиновник Кабмина Азарова признал вину в газовых махинациях - прокуратура

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Экс-заместитель министра экономического развития и торговли Украины в Кабинете министров Николая Азарова Александр Сухомлин признал свою вину в газовых махинациях, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Фото предоставлено адвокатом Николая Азарова Сергеем Осыкой Холостой выстрел по "квартире" Азарова

В июне 2016 года Сухомлин был арестован. Он подозревается в том, что, находясь в 2010–2014 годах на должности главы Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, действуя по сговору с Азаровым и бизнесменом Сергеем Курченко, а также с другими членами преступной организации, незаконно завладел имуществом компаний "Укргаздобыча" и "Укрнафта" на общую сумму более 2 миллиардов гривен (около 80 миллионов долларов).

"Бывший первый заместитель председателя Государственной налоговой службы генерал (Андрей) Головач, а также заместитель министра экономики в правительстве Азарова Сухомлин полностью, как члены преступной организации (бывшего президента Украины Виктора — ред.) Януковича, полностью признали свою вину, дали разоблачительные показания… (на) экс-президента Януковича и его окружение и оплатили в государственный бюджет по приговору суда 152 миллиона гривен (более 5,6 миллиона долларов)", — сказал Матиос в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, эти деньги, в случае положительного решения кабинета министров, будут выплачены родственникам 106 погибших в ходе трагических событий на Майдане в 2014 году и 3150 военнослужащих, погибших в ходе спецоперации в Донбассе. Матиос уточнил, что в конце декабря 2016 годы деньги были зачислены в госбюджет.