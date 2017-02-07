Азаров: Евромайдан нужно было разогнать

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Бывшие власти Украины совершили ошибку, не став разгонять Евромайдан в декабре 2013, считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Во вторник в Москве состоялась презентация книги Азарова "Уроки Майдана. Украина после переворота".

"Видели и знали (что готовится переворот, — ред.), но адекватных мер не приняли. О том, что боевики готовились на территории Польши, Литвы, на территории западных областей Украины. Небольшими группами — 12 человек, 15 человек. Но это были хорошо подготовленные, тренированные. СБУ (Служба безопасности Украины), к сожалению, там менялись руководители, за три года три человека сменились, но тем не менее докладывала. Что такое 12, 15, даже 200-300 человек боевиков, если есть сила государственной власти, специальные отряды спецназначения, которые профессионально способны нейтрализовать, а если нужно, то и ликвидировать этих боевиков? Ничего. Но для того, чтоб дать команду, нужна политическая воля и решимость", — сказал Азаров, отвечая на вопрос, знали ли власти Украины о том, что готовился переворот.

По словам Азарова, ему нужно было уйти в декабре 2013 года. "Я б ушел, и тогда не чувствовал своей ответственности ни за что. А так, проработав еще два месяца, до 28 января, я за всю эту демагогию несу ответственность", — добавил он.

"Моя точка зрения была известна. Я Януковичу говорил откровенно, что, если мы сейчас, а это было начало декабря (2013 года), только все заваривалось, не ликвидируем их, потом нам не дадут этого сделать. Вначале он не видел опасности, что здание профсоюза было занято, сотня, полторы вооруженных боевиков. Все руководители силовых структур говорили ему "Виктор Федорович, ваша команда, и разнесем", — подчеркнул Азаров. Он также заявил, что президент Украины на тот момент находился под давлением западных лидеров, убеждавших его не разгонять активистов и вести с ними переговоры.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Азарова о приостановке подписания ассоциации с ЕС.