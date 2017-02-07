Россия спасла русских на востоке Украины от геноцида - Азаров

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Твердая позиция России спасла в 2014 году русских на востоке Украины от геноцида, заявил беглый экс-премьер-министр Николай Азаров на пресс-конференции во вторник.

"Вся практически юго-восточная часть Украины — это в основном русскоязычное население… Эти люди преимущественно голосовали за нашу политическую силу (Партию регионов — Ред.). Поэтому совершенно не случайно, что после переворота именно в Харькове, именно в Луганске, именно в Донецке, в Одессе, в Николаеве начались выступления против этого режима. В Харькове они были жестоко подавлены, в Одессе они были жестоко подавлены. Если бы не твердая позиция России, то летом 2014 года начался бы геноцид Донецка и Луганска", — заявил Азаров.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.