Верховный суд отказал Азарову в пересмотре решения по его иску к СБУ

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Верховный суд Украины отказался рассматривать заявление экс-премьера страны Николая Азарова о пересмотре решений предыдущих судебных инстанций по его иску к Службе безопасности Украины (СБУ) о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Соответствующее решение суда во вторник опубликовал в Facebook экс-советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

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Ранее Азаров проиграл суды первой, апелляционной и кассационной инстанций по своему иску к СБУ, в котором он требовал обязать спецслужбу опровергнуть распространенную ею информацию о том, что экс-премьер причастен к финансированию протестов в Украине.

"В допуске к производству в Верховном суде Украины дела по иску Николая Азарова к СБУ, третье лицо – Маркиян Лубкивский, о признании информации недостоверной и нарушающей неимущественные права истца – право на уважение к чести и достоинству, на неприкосновенность деловой репутации… отказать", — говорится в решении суда.

При этом отмечается, что решение суда обжалованию не подлежит.

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Возглавлявший Кабмин с марта 2010 года Азаров написал заявление об отставке 28 января 2014 года якобы ради урегулирования кризиса, вызванного массовыми протестами сторонников евроинтеграции, недовольных приостановкой подготовки к подписанию соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Сейчас экс-премьер находится в России.

На днях Азаров назвал необходимые условия для создания правительства в изгнании.