Азаров: нового обострения в Донбассе не будет

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что нового витка противостояния на Донбассе не будет.

По его словам, президент США Дональд Трамп поручил президенту Украины Петру Порошенко решать ситуацию мирным путем.

"Несмотря на то, что тревожные сообщения приходят, подтягивание к линии разграничения тяжелых вооружений, подтягивание штурмовых батальонов, разведгрупп, все-таки я надеюсь, что сейчас такой масштабной войны не будет. Решение хозяином Украины (Дональдом) Трапом пока никакое не принято. Дразнить Трампа Порошенко вряд ли сейчас рискнет. После разговора, после того, как Трамп ему сказал "давай искать мирное (решение), мирный процесс, давай договариваться. Так нагло идти вопреки воле нового хозяина… Я думаю, что он (Порошенко) не рискнет, он хитрый человек", — считает Азаров.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.