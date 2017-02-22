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    "Нафтогаз Украины" решил снизить цены на газ для промышленности

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    В сообщении НАК "Нафтогаз Украины", обнародованном в среду, говорится, что компания с 1 марта снизит минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 7%.
    НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" с 1 марта снизит минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 7% по сравнению с февралем текущего года — до 8553 гривен за 1 тысячу кубометров с 9214 гривен с учетом НДС, говорится в справке, опубликованной компанией в понедельник.

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    "Предложенные цены на природный газ, принадлежащий компании, дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом". По сравнению с ценами на февраль этого года, в марте 2017 года цены снижены на 7%", — говорится в сообщении компании.

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    В феврале "Нафтогаз Украины" повысил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 22% по сравнению с январем текущего года.

    С 1 октября 2015 года в Украине было отменено государственное регулирование цен на газ для всех потребителей, кроме населения и теплокоммунэнерго для нужд населения. После этого "Нафтогаз" поставляет газ промпредприятиям и другим хозяйствующим субъектам сугубо на рыночных условиях.

    Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение о взыскании с "Газпрома" 172 млрд грн.

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