Землянский: штрафовать "Газпром" абсурдно

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Российский "Газпром" должен будет выплатить штраф и пеню в размере 172 миллиардов гривен. Такие санкции на российскую компанию наложил Антимонопольный комитет за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину. Соответствующее решение принял и Хозяйственный суд Киева.

"Газпром" пытался обжаловать это решение в Киевском апелляционном хозяйственном суде, но попытка увенчалась неудачей. Теперь же "Газпром" имеет право обжаловать это постановление апелляционного суда в Высшем хозяйственном суде Украины.

Чего ждать дальше от российской компании и выплатит ли она штраф, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

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Лично для вас это решение Киевского апелляционного хозяйственного суда было прогнозируемым?

— Я не ожидал, что удовлетворят апелляцию "Газпрома". В целом для меня данное дело вообще является достаточно большой загадкой с юридической точки зрения: каким образом можно было обвинить компанию в монополизме в стране, где она не работает. То есть в данном случае у нас есть межгосударственные договора относительно предоставления услуг со стороны Украины по транзиту российского газа или договора между двумя компаниями. В чем, собственно говоря, была монополия "Газпрома" в данном случае, честно сказать, мне понять достаточно сложно. То есть юрисдикция АМК распространяется на компании, которые работают на территории Украины. Я думаю, что никто ничего платить не будет. То есть дело перейдет дальше в международные суды и будет рассматриваться уже либо в Стокгольме, либо в Высоком суде Лондона.

Интересно, что в ходе рассмотрения апелляции коллегия судей отказала "Газпрому" в назначении судебно-экономической экспертизы.

— "Газпром" не работает на украинском рынке. Точка. То есть давайте АМК России в чем-нибудь обвинит НАК "Нафтогаз" Украины, и российские суды, естественно, мы понимаем, какие решения вынесут. Несколько абсурдна эта ситуация.

Далее события будут разворачиваться таким образом, что все дойдет до Стокгольмского арбитража?

— Безусловно. Никто не пойдет на решение украинских судов, особенно в той политической ситуации, в которой на сегодняшний день находятся два государства — Украина и Россия. Поэтому я думаю, что если будут какие-то рассмотрения, то они будут переходить уже в международные арбитражи. А зеркального ответа не будет. Будет иск в международный арбитраж, где будет уже доказываться правота сторон. Мне кажется, что это не больше, чем пиар-повод, созданный для того, чтобы показать, что Моська сильна, что лает на слона. Это вопрос к юристам-международникам, которые должны дать правовою оценку подобного рода действам и решениям и АМК, и украинских судов.

В решении АМК указано, что "Газпром" оштрафовали "за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину".

— А у нас очередь стояла с российской стороны на транзит газа через украинскую территорию? Или "Газпром" в чем-то ограничивал другие компании? Опять же, работая на территории Украины. То есть "Газпром" не работает на территории Украины. То есть он не находятся в юрисдикции АМК. Ведь у нас же, по сути, все контракты подписывались либо главами "Нафтогаза", либо председателями правительства, то есть председателями Кабмина. Были межгосударственные соглашения, которыми, кстати, подкреплен в том числе и контракт 2009 года, то есть тот, который действует по сей день, и который обжалуется в Стокгольмском арбитраже. То есть получается, действия украинских высших должностных лиц были неправомочны? Они действовали в интересах "Газпрома"?

Ранее эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что Украине легче договориться с "Газпромом", чем доказать всему миру, что можно пересмотреть условия контракта на поставки газа.

А директор юридической компании Lions Litigate Станислав Батрин в эфире "ГС" объяснил, почему у украинской стороны больше шансов выиграть судебный процесс в Стокгольме, чем у российской.