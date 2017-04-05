Передоз. Землянский: у людей уже нет денег для оплаты тарифов за газ

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Введение абонплаты за газ отложили на три месяца. Как заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк, до нового отопительного периода никакого ноу-хау для потребителей и никаких нагрузок не будет.

Новое решение НКРЭКУ по отсрочке введения абонплаты за газ, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Насколько целесообразно было откладывать введение абонплаты за газ?

— Вообще очень странно с точки зрения государственного управления, то есть — купи козу, продай козу, давайте примем постановление, нет, давайте мы его отменим, а можно ли его отменять – тут есть вопросы, и насколько это будет отложено и почему до отопительного сезона, что за сюрпризы нас ждут к отопительному сезону. Мне кажется, что логичнее было бы рассмотреть в целом те положения, которые были там прописаны, откорректировать, сделать его более дружественным с точки зрения потребителя, чтобы он отвечал интересам не только монополистов, природных монополий, но и потребителей и, как минимум, не увеличивал бы финальный чек при оплате газа. Вот логика бы в этом определенная была. Это, во-первых. А во-вторых, давайте посмотрим – есть меморандум с МВФ, где сказано, что до 1 мая разделение счетов при оплате за газ должно быть.

Зачем откладывать?

— Это получило жесткий резонанс в обществе. Было четкое понимание того, что все это в конечном итоге может привести к росту неплатежей, к финансовому кризису в системе энергетики в конечном итоге. То есть на сегодняшний день даже при тех тарифах, которые были, это была определенная черта, переходить которую просто экономически нецелесообразно, потому что у людей банально нет денег для того, чтобы оплачивать такой уровень тарифов. А здесь еще, во-первых, усложнили схему расчету, сам принцип расчета абонплаты и, плюс ко всему, мы еще и увеличили, получается, в конечном итоге стоимость газа для потребителей, поэтому решили двинуться назад. Просто как бы попытка соблюсти хорошую мину при плохой игре, когда все были не в курсе – президент не в курсе, правительство не в курсе, министры, вице-премьеры тоже не в курсе. Странненько, почему же я с самого начала сказал по поводу того, что с точки зрения госуправления, все это выглядит довольно абсурдно, если не сказать по-другому.

Что комиссия планирует успеть сделать за эти три месяца?

— Как минимум, это не должно вести к увеличению платежей за газ, скажем, разделение платежа на две платежки. Конечный счет должен быть равен такому же, если бы платили, не разделяя. Как программа-максимум, я понимаю, что это звучит абсурдно, но, тем не менее, я бы рассматривал варианты снижения тарифов, тем более, все предпосылки, по большому счету, для этого есть. И вот насчет трех месяцев, честно вам скажу, очень большие вопросы, потому что еще раз: Украина брала на себя обязательства решить эти вопросы до мая, то есть насколько хватит времени, чтобы их решить – достаточно большой вопрос. В любом случае, ничего хорошего, честно вам сказать, не жду, потому что в результате этой неразберихи мы не увидели постановление Кабмина, которое должно было быть принято до первого апреля относительно возложения спецполномочий на НАК "Нафтогаз Украины" и соответственно, установления льготной цены для населения. Поэтому сейчас вопрос, по какому тарифу будут считать газ для населения, он открыт, потому что если следовать закону о рынке газа, то сейчас у нас — рыночный тариф, а рыночный тариф установлен НАК "Нафтогазом" для промышленности. Мы можем посмотреть – это где-то порядка восьми с половиной тысяч гривен за тысячу кубометров. То есть пока разбирались с абонплатой, я не исключаю, что завтра мы можем узнать, что тариф на газ вырос на условных две гривны.

По словам Владимира Гройсмана, из-за введения абонплаты платежи за газ могут подскочить почти втрое. Почему не отменить?

— У нас есть принятый закон о рынке газа. У нас есть подписанная ассоциация с ЕС, где мы брали на себя обязательства привести в соответствие внутреннее законодательство к нормам ЕС и, в том числе, речь идет об энергетическом законодательстве, которое предполагает при либерализации рынка разделение услуги по распределению газа – то, чем занимается, по сути, облгаз, и по поставке газа, чем должны заниматься газопоставляющие организации. Поэтому, скажем, отменить его полностью, на 100%, и больше никогда в жизни не вводить, тогда мы отказываемся от взятых на себя обязательств по имплементации европейских законодательных норм.

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Формально у правительства вообще нет полномочий что-то обязать сделать Нацкомиссию по регулированию энергетики и коммунальных услуг?

— У нас вообще насоздавали органов, которые, действительно, гуляйполе, которые абсолютно неподконтрольны никому, вот что хотят, то и творят. Но я хотел бы напомнить, что и третий энергопакет, и НКРЭКУ как орган, они создавались, и принималось законодательство, главная задача была – защита прав потребителей. В данном случае, ни о какой защите прав потребителей в их действиях и близко речи не идет.

По вашему мнению, как закончится история с введением абонплаты на газ?

— Она вернется. То есть вопрос введения абонплаты, возможно, будет отложен на три месяца, найдут какие-то форматы взаимодействия, в том числе, и с МВФ. Самый главный вопрос – как это повлияет на стоимость газа для потребителей, то есть мы говорим в целом и в совокупности – и абонплата, и газ как товар. Если это опять приведет к повышению, я думаю, что это приведет к очередной волне сначала социального протеста определенного, а потом будет такой тихий саботаж, то есть люди просто перестанут платить.

Давайте не забывать, что у нас еще открытый вопрос относительно субсидий. Господин Вовк на пресс-конференции заявил, что субсидии теперь будут распространяться, в том числе, и на абонплату. Заложено ли это в бюджете? Нет, не заложено, потому что, возвращаясь, если апеллировать к меморандуму с МВФ, там сказано, что правительство будет принимать максимум мер, чтобы сократить размер субсидий, чтобы они не превысили в текущем году 47 миллиардов гривен. А, исходя из того, что у нас 50% домохозяйств уже получают субсидию, и тенденция к росту этой цифры сохраняется, то есть количество домохозяйств, которые будут претендовать на получение субсидий от государства, я думаю, что мы увидим еще не одни политические баталии вокруг вопроса введения абонплаты.

Напомним, эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире "ГС" подчеркнул, что введение абонентской платы за газ способствует урегулированию рыночной цены газа и в итоге – ее уменьшению.

Ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что экономия, о которой объявил "Нафтогаз", весьма условная, поскольку на закупку газа в 2017 году придется потратить на 20% больше, чем в 2016 году.