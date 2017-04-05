В войне с олигархами погибла вся украинская промышленность

Денис Гаевский, обозреватель

Декоммунизация Украины продолжается – на этот раз остановился Днепровский металлургический комбинат, входящий в состав корпорации "Индустриальный союз Донбасса". Причинами остановки названы прекращение поставок кокса и дефицит оборотных средств. По всей видимости, это не последний крупный промышленный объект, который станет жертвой блокады Донбасса. Которую власть не смогла подавить, а потому решила возглавить решением СНБОУ.

Ударными темпами происходит декоммунизация химической промышленности. Одна из ключевых причин – закупка реверсного газа, наценка на который обнуляет рентабельность отрасли. А в начале марта оператор ГТС "Укртрансгаз" сократил подачу "голубого топлива" на заводы группы "Ostchem" Дмитрия Фирташа (в Ровно, Черкассах, Северодонецке) по производству азотных удобрений ввиду наличия задолженности за ранее поставленные объемы газа. Таким образом, посевная кампания обойдется отечественным аграриям дороже, а РФ нарастит объемы поставок удобрений (в отношении которых МЭРТ Украины даже отказался вводить антидемпинговые пошлины) на украинский рынок. Отметим, что после "майдана" Украина превратилась из нетто-экспортера в нетто-импортера удобрений: в 2015 дефицит составил $174 млн, в 2016 – $494 млн.

В свою очередь "реформаторы" из "Нафтогаза" отчитаются о сокращении потребления газа, выставив это как очередной шаг в направлении "энергетической независимости Украины". В принципе, судя по темпам развала промышленности, утверждения о том, что с 2020 года Украина перестанет импортировать газ, отнюдь не лишены оснований. Все дело, предельно очевидно, в избранном политэкономическом курсе на построение "аграрной супердержавы". Так, объем экспорта продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности в 2016 году составил 42% от общего объема экспорта товаров. Для сравнения – в 2013 данный показатель составлял 26,5%. Притом в абсолютных значениях экспортные поступления от АПК упали на $1,7 млрд, до $15,3 млрд.

Количество исчезнувших с промышленной карты Украины после "майдана" предприятий действительно впечатляет. Видимо, Украина станет первым государством в мире, которое добровольно отказалось от промышленности, притом высокотехнологической, обеспечивавшей еще 30 лет назад пребывание УССР в десятке наиболее развитых экономик планеты. Итак, за период правления "команды реформаторов" в небытие канули Кременчугский автосборочный завод, Львовский автобусный завод, Запорожский электровозоремонтный завод, Запорожский сталепрокатный завод, Запорожский арматурный завод, Запорожский алюминиевый комбинат, аккумуляторный завод "Веста-Днепр".

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На ладан дышат "Южмаш", "Азовмаш", Харьковский авиационный завод, Сумское НПО им. Фрунзе, Запорожский автомобильный завод, Кременчугский сталелитейный завод, Днепропетровский трубный завод, "Сумыхимпром", простаивают Одесский НПЗ и "Карпатынефтехим". Представляется, что их окончательная "декоммунизация" – дело лишь времени, а не принципа.

А то, что еще худо-бедно работает, может в ближайшее время перейти в руки иностранного капитала. Ведь государство утратило экономический суверенитет и наметило масштабную приватизацию, а отечественный капитал преимущественно отправлен "под нож" деолигархизации. В частности, на технологии авиазавода "Антонов" положили глаз саудиты, к харьковскому "Турбоатому" присматривается швейцарская компания "Glencore International AG", а к Одесскому припортовому заводу интерес проявляет американцы из "Global AgriHub".

Если ли хоть ложка меда в бочке дегтя, именуемой "деиндустриализацией Украины"? Таковой можно считать возобновление работы Харьковского тракторного завода, который перешел в собственность группы "DCH" Александра Ярославского. В январе, после 9-месячного простоя, ХТЗ начал производственный процесс – за первый месяц работы собрано 67 тракторов. В среднесрочной перспективе руководство предприятия планирует выйти на ежемесячные показатели производства в 150 единиц техники.

Также в прошлом году на Западной Украине открылось несколько фабрик низкопередельного аутсорсинга (давальческие схемы) по производству автомобильных кабелей и чехлов для собираемых в Европе автомобилей ("Бадер Украина", "Leoni", "Fujikura", "Sumimoto" – инвестиции в один завод составляют порядка $10-15 млн). Согласно заявлению президента Порошенко, в скором времени под Коломыей будет построено еще одно подобное производство. Однако нужно понимать, что открытие этих фабрик стало возможным прежде всего ввиду обвальной девальвации гривны, что уменьшило валютные затраты инвесторов на оплату труда персонала до рекордно низких показателей (средняя зарплата едва превышает $200). Да и условия труда на данных фабриках порой напоминают печально известные "потогонки" беднейших стран Юго-Восточной Азии. В общем, компенсировать открытием подобных производств утрату десятков предприятий, генерировавших высокую добавленную стоимость, не представляется возможным.

Наиболее страшное в ситуации с беспрецедентной деиндустриализацией страны – это утрата социального капитала: "эвакуация" из Украины набирает обороты. По темпам депопуляции Украина и вовсе побила мировой антирекорд. Теоретически промышленные предприятия можно восстановить, а инвестиции привлечь, но останутся ли специалисты, которые будут способы создавать хотя бы сколько-нибудь технологический продукт? Следовательно, Украину все глубже засасывает в цивилизационную воронку, а соседние страны с максимальной выгодой используют подходящий момент для переманивания как низкоквалифицированной рабочей силы (прежде всего Польша), так и высококвалифицированных специалистов.

Словом, в существующей экономической модели у граждан Украины остается совсем немного вариантов – становится гастарбайтером либо "майданарбайтером", осваивать сельское хозяйство либо криминальные промыслы, отправляться в "АТО". Видимо, в этом и заключается суть "жизни по-новому".