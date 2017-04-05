В НАБУ готовы повторно допросить Насирова

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) считают целесообразным провести повторный допрос отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова, если он согласится сообщить новые факты по делу подозреваемого в организации коррупционной схемы по продаже газа народного депутата Александра Онищенко, говорится в сообщении бюро в Facebook.

"В ответ на запросы СМИ по поводу планов повторно допрашивать отстраненного главу Государственной фискальной службы сообщаем, что в настоящее время этот допрос является целесообразным лишь в случае, если подозреваемый сам согласится прийти и сообщить новые факты или обстоятельства, касающиеся предоставления рассрочек по уплате ренты за недропользование компаниям, задействованным в "газовой схеме Онищенко", — заявили в бюро.

"Во время допроса в Национальном бюро 17 марта чиновник не дал ответа по существу на более чем половину вопросов. "Не знаю", "пояснить не могу", "надо узнать в ГФС" — вот что слышали детективы в ответ на вполне конкретные вопросы. Таким образом, отказываясь от конструктивного сотрудничества со следствием и предоставления четкой аргументации своих действий и решений, отстраненный руководитель ГФС никоим образом не опровергает подозрения следователей. Зато в своих публичных обращениях он заявляет, что детективы Национального бюро не ставят ему "вопросов по существу", чем сознательно вводит в заблуждение общественность", — подчеркнули в НАБУ.

Кроме того, сказано, что заявления Насирова содержат немало другой недостоверной информации.

"В частности, он отмечает, что уголовное производство, участником которого он является, якобы расследуется уже 2 года. В то же время в выписке из ЕРДР, которую он и его защита получили для ознакомления вместе с ходатайством об избрании меры пресечения, указано, что глава ГФС является участником одного из многих эпизодов преступления (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью и должностным положением"), расследование которого было начато 29 ноября 2016 года", — пояснили в бюро.

По данным НАБУ, бюро имеет достаточно доказательств незаконности решений председателя ГФС и в данный момент не нуждается в проведении повторных допросов подозреваемого, если тот сам в них не заинтересован.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог в размере 100 млн грн.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.