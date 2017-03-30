Украина: существование в режиме саморазрушения и при полной изоляции

Денис Гаевский, обозреватель

Отказавшись от значительной части суверенитета государства по итогам "майдана", украинские элитарии прежде всего черпают свою легитимность извне, рассматривая Вашингтон и Брюссель как верховных суверенов, а заодно и арбитра в спорах между собой. Тем не менее, киевские власти стремительно теряют внешнюю поддержку – более того, на рубеже 2016/2017 начали просматриваться тенденции "мягкой" международной изоляции Украины.

Последний наглядный пример – перенос транша МВФ размером в $1 млрд на неопределенный срок. Такой себе асимметричный ответ на самоблокаду Киева от Донбасса. Однако помимо фактора блокады, сыграл, по всей видимости, свою роль пересмотр отношения администрации Трампа к Киеву. Судя по последним действиям вашингтонской администрации, а именно сокращению бюджетов Государственного департамента и печально известного грантодателя USAID, отныне подпитывать кредитами и грантами периферию, вроде государств Прибалтики и Украины, будут куда меньше.

В целом же, победа Трампа стала для украинской власти классическим "черным лебедем". Хотя возможно именно победа Клинтон была бы куда обременительнее для Киева – уж кто-то, а Хиллари славилась умением потребовать со своих подопечных по полной программе. Конечно же, добавило нервозности Киеву "дело Манафорта", которое еще наверняка "аукнется" восседающим на Печерских холмах чиновникам и политикам. Нельзя не вспомнить о том, что в феврале так и не состоялась анонсированная МИД Украины встреча Порошенко с Трампом. Словом, Киев не сможет рассчитывать на такую же благосклонность со стороны Вашингтона, как это было во времена администрации Обамы. Ожидать ли антикоррупционных расследований против украинской власти по мотивам "пленок Онищенко", материалов Наливайченко и Артеменко? Будем посмотреть – пожалуй, ярким маркером в данном случае станет завершение "дела Фирташа". Но за период своего существования американская Фемида "перемолола" далеко не одного представителя власти третьеразрядных государств, часто именуемых "банановыми республиками".

Не лучшим образом складываются отношения Украины с Евросоюзом как институцией в целом и отдельными его странами в частности. Вновь-таки последний наглядный пример – вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович направил письмо на имя президента Порошенко, где раскритиковал работу НКРЭКУ и пресловутую формулу "Роттердам+". А в январе Еврокомиссия направила письмо в Минэнергоугля Украины с резкой критикой Энергетической стратегии Украины, рассчитанной до 2035 года, по причине абсолютно нереалистичных показателей, заложенных в документе. В частности, стабильный ежегодный прирост ВВП на 3% до 2035 и увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии к 2020 году до 11%. Словом, чистой воды маниловщина.

Под конец 2016 Счетная палата Евросоюза признала Украину наиболее коррумпированной страной Европы. Выводы аудиторов базируются на анализе газового сектора, действий Киева в сфере управления государственными финансами, эффективности использования кредитных денег ЕС и борьбы с коррупцией в период 2007-2015. А крупнейший экспертный центр Брюсселя, Центр европейских политических исследований (CEPS) раскритиковал украинские "реформы", давно прозванные оппозиционной общественностью Украины "деформами".

Данный вердикт Счетной палаты ЕС совпал по времени с саммитом глав государств – членов Евросоюза, где была принята юридически обязательная декларация, уточняющая содержание Соглашение об ассоциации Украина – Евросоюз. Ключевые поправки – отказ Украине в членстве в ЕС, в военной и финансовой помощи, ограничение прав граждан Украины на свободное проживание и трудоустройство в странах ЕС. Ну и стоит добавить, что Сенат Нидерландов еще не ратифицировал данный документ, исполняя нормы которого Киев повысил в 4-8 раз коммунальные тарифы и урезал социальный пакет.

Уже в начале 2017 года, несмотря на усилия украинской дипломатии (наработавшей по итогам последних полутора лет даже не на "двойку", а на ноль), "украинский вопрос" в отличие от предыдущих лет был отодвинут на задний план на полях Давосского форума и Мюнхенской конференции по безопасности. В актив Киев может занести себе разве что $100 млн, полученных в Давосе от правительства Швейцарии. Хотя для украинских коррупционеров сумма выглядит мизерной.

Далее. Как "предательство Украины" киевские "верхи" расценили слова главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля о том, что сближение США и РФ было бы полезно для Украины. Точно так же было расценено высказывание посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля, опиравшегося на опыт объединения ФРГ и ГДР, о необязательности вывода российских комбатантов и присутствия украинских флагов над местными администрациями для проведения выборов на Донбассе. Не добавляет вистов Украине в отношениях с Германией отсутствие прогресса в выполнении "Минска-2", что в свою очередь негативно отображается на рейтинге Меркель и ее партии "ХДС" накануне осенних парламентских выборов. Равно как и акт вандализма под немецким посольством в исполнении замглавы фракции "БПП-Солидарность" Гончаренко.

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Постепенно меняется тональность западной прессы. Появляется все больше разгромных материалов относительно фактов коррупции в высших эшелонах власти Украины. В частности, "The Washington Times" прямо заявила: "В Украине такая коррупция, что даже принц Нигерии был бы смущен". А Немецкая "Suddeutsche Zeitung" акцентировала внимание, что последнее обострение на Донбассе (под Авдеевкой) инспирировано Киевом для предотвращения возможного смягчения антироссийских санкций Трампом.

Не первый месяц наблюдается отрицательная динамика отношений Киева с Варшавой, так называемым "адвокатом Украины в Европе". Апофеозом можно считать высказывание Ярослава Качиньского о том, что "с Бандерой Украина в Европу не войдет". Представляется, что охлаждение отношений с Варшавой – далеко не только результат глорификации ультранационалистов (против портрета Бандеры на Майдане Качиньский не возражал), но и обида правящего класса Польши на то, что по итогам майдана Варшава не сумела заполучить инструменты влияния на политический курс киевской власти. Хотя экономические дивиденды от притока дешевой и непритязательной рабочей силы из Украины Польша все-таки извлекает.

Традиционно напряженные отношения у Киева с Будапештом. Внесение в Верховную Раду законопроектов о тотальной украинизации вызвало резкую реакцию МИД Венгрии, заявившего, что не допустит ущемления языковых прав венгерского меньшинства Украины. А вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен выступил за создание национальных автономий венгерских меньшинств за рубежом, что явно не понравилось Киеву. Стоит отметить, что социально-экономический базис территорий компактного проживания венгров и румын Украины продолжает рушиться, что наверняка увеличит конфликтный потенциал в отношениях с Венгрией и Румынией. Равно как и инициатива по лишению украинского гражданства обладателей дополнительных паспортов – в Закарпатье и Черновицкой области количество бипатридов оценивается не менее, чем в 150 тысяч человек.

Голосование Украины за антипоселенческую резолюцию в СБ ООН, предписывающую Израилю прекратить строительство на Западном берегу реки Иордан, резко охладило отношения с Израилем. Под конец 2016 израильский премьер Нетаньяху отменил визит своего украинского коллеги Гройсмана. Несмотря на то, что в январе возобновились переговоры относительно подписания договора о создании ЗСТ Израиль-Украина, парафирования данного документа едва ли можно ожидать в ближайшее время.

Возникали трения в отношениях с Белоруссией, Молдавией (в период избирательной кампании, ознаменовавшейся победой проевразийского Додона), Киргизией – но это уже мелочи на фоне остальных провалов украинской дипломатии.

Компенсировать провалы украинская дипломатия пытается активизацией контактов с Турцией (продолжается диалог по созданию ЗСТ) и странами ГУАМ. Впрочем, "нафталиновый" ГУАМ является мертворожденной организацией, да и объемы товарооборота Украины за 2016 с Молдавией, Грузией, Азербайджаном составили всего $1,2 млрд. Все это несерьезно, мягко говоря.

В общем, при подобной работе дипломатического корпуса последними союзниками Киева остаются разве что Литва с Эстонией, также всячески педалирующие тему "российской угрозы" на всех международных площадках. Определенные надежду Киев еще возлагает на Францию, где в фавориты президентской гонки выбивается "тефлоновый" либерал Эммануэль Макрон, опережающий по соцопросам "пророссийскую" Марин Ле Пен, которую СБУ едва не объявила персоной нон-грата.

В то же время, нужно понимать, что утрата Киевом внешней поддержки может привести отнюдь не к демократизации общественно-политической жизни страны и завершению конфликта на Донбассе, а наоборот – дальнейшему "закручиванию гаек", погружению в архаику и расширению конфликтного поля как с соседними странами, так и со значительной частью собственного народа.

Дальнейшая судьба Украины будет обсуждаться на встречах Лаврова и Тиллерсона, а также Путина с Меркель и Трампом. Будем посмотреть, достигнут ли принципиальных договоренностей сильные мира сего.