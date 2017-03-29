От сырья к инновациям. Украина представила экспортную стратегию

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

От сырья к инновациям

В Украине через 25 лет независимости появилась своя экспортная стратегия. Документ готовили около года и во вторник, 28 марта, в Украинском доме прошла его презентация.

Первый вице-премьер, глава Минэкономразвития Степан Кубив заявил, что стратегия нацелена на "успешное эффективное будущее для украинского бизнеса и всей экономики и поможет отечественному бизнесу выходить на новые рынки, наращивая объемы поставок за рубеж".

"Все 25 лет этой политики у нас не было. Сегодня мы презентуем документ – Экспортная стратегия – "Дорожная карта стратегического развития экономики на 2017-2020 годы", который готовился не только командой Минэкономразвития, с помощью экспертов, но и в рамках профессиональных международных консультаций", – подчеркнул Кубив.

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По его словам, сырьевая часть продукции сегодня составляет большую часть экспорта – 70%, но в перспективе Украина должна ориентироваться на экспорт не сырьевой, а готовой продукции.

"В перспективе агропромышленный комплекс, экологическая с/х продукция, возможности плодородия наших земель должны базироваться не на экспорте сырья, а на переработанной продукции с добавочной стоимостью и большой конкуренции", – отметил вице-премьер.

При этом премьер Владимир Гройсман добавил, что экспортная стратегия Украины должна базироваться на инновациях.

"Мы не должны быть лидерами сырьевого экспорта на 70%, а инновационных технологий", – сказал он.

По словам торгового представителя Натальи Микольской, экспортная стратегия разработана на 5 лет и предусматривает выполнение 56 первоочередных задач по развитию экспорта.

В разработке стратегии принимали участие более 40 государственных и негосударственных институтов.

Кубив также напомнил, что тенденциями экспорта в 2016 году были переориентация рынков из России в ЕС, открытие новых рынков Индии, Китая, Канады, прирост экспорта продукции АПК и IT-услуг.

"Успешное будущее Украины – за инновациями, и в планах Киева активизироваться в направлении наукоемкого и инновационного экспорта", – резюмировал он.

Основные приоритеты

Согласно стратегии, основными отраслями, которые будут формировать украинский экспорт, должны стать пищевая промышленность, ІТ-отрасль, машиностроение и аэрокосмическая, а также так называемые "креативные" отрасли (PR, дизайн, киноиндустрия, индустрия моды, визуальные искусства).

При этом среди приоритетных отсутствует развитие оборонного сектора и современных типов вооружений.

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Какие страны предлагается завоевывать

Стратегия также определяет перспективные рынки для украинского экспорта, среди которых всё так же ключевое место занимают страны ЕС.

Как говорится в документе, определено 75 рынков, торговый потенциал которых не полностью использован украинскими предприятиями. По подсчетам, в 2015 году недоторговано около 6 млрд долларов.

Разумеется, в приоритете у авторов определены Евросоюз, США, Канада и Китай. При этом абсолютно белым пятном на карте выглядят быстро развивающиеся рынки Центральной и Южной Америки (включая Мексику, Бразилию, Аргентину). Также проигнорирован Ближний Восток, с которым активно работают украинские компании, и Центральная Азия, где позиции Украины сильны именно в промышленной группе товаров.

По материалам из открытых источников интернет