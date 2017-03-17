Карпенко: запрет на экспорт птицы - гарантия экономических потерь

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Из-за высокопатогенного гриппа птицы, случаи которого фиксировались в Украине, в ряде стран ввели запрет на ввоз украинской птицы и продуктов птицеводства. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В частности, не хотят видеть украинский экспорт этих продуктов во всех странах ЕС, а также в Гонконге, Йемене, Ираке, Иордании, Катаре, Китае, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

О масштабах проблемы и способах борьбы с ней, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал исполнительный директор "Союза птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому ввели таку заборону і як довго вона вже триває?

— Вперше у нас спалах пташиного грипу відбувся ще 30 листопада 2016 року. Фактично ми працюємо в режимі часткової заборони більше трьох місяців. У принципі, треба трошки розділити цю ситуацію по цим країнам, що вчора Держпродспоживслужба вивісила у себе на сайті, оскільки такі країни, як Гонконг, ЄС, Королівство Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, вони ввели тимчасові забо#mce_temp_url#рони лише на продукцію птахівництва з тих областей, де були спалахи — це Херсонська область, Одеська, Чернівецька і Хмельницька.

Чи можуть завозити курятину з цих областей під виглядом продукції з інших регіонів?

— Ні. Не можуть, тому що кожна партія продукції супроводжується ветеринарним сертифікатом, в якому чітко вказується підприємство і йде ідентифікація того регіону, звідки вона походить.

А що це за високопатогенний грип птахів?

— Це вірусна хвороба, яка вражає птицю, і фактично немає від неї ніякої вакцинації. Тому вся птиця підлягає знищенню.

Для людини небезпечна ця хвороба?

— Цей вірус, що циркулює в країнах ЄС, в Україні, не страшний для людини.

На українському ринку такі птахи продаються з регіонів, де були спалахи хвороби?

— Потрібно розуміти, що там, де був спалах, цієї птиці немає. Вона відразу гине, а те, що залишилось живе, її просто знищують. Тим більше, що всі спалахи були в господарствах населення, де низький рівень біобезпеки. На птахопідприємствах жодного випадку не було. Тобто на ринок заражена продукція ніяк не може попасти.

Чого тоді побоюються в ЄС, у Гонконзі, у Саудівській Аравії, в ОАЕ, якщо ця хвороба не передається людині?

— У принципі, що ЄС, що Гонконг із цією проблемою стикались, через те вводяться лише тимчасові заборони на ті області, де є такі спалахи. Якщо ми говоримо про Близький Схід, Ірак, Йорданія, Катар, ОАЕ – в них цих спалахів немає, тому що немає міграції диких тварин, які переносять цю хворобу. Основна їх пересторога в тому, що якщо цей вірус попадає на територію, і десь йде зараження птиці, це призводить до великих економічних збитків для країни, оскільки знищується все поголів’я, яке знаходиться в трикілометровій зоні.

Наскільки це болючий удар для українських виробників птиці, ось така заборона на експорт?

— У принципі, нічого страшного немає. Якщо ми говоримо про м'ясо птиці, то Україна експортує до більш ніж 60 країн світу. За ці два місяці 2017 року експорт м’яса птиці зріс на 55%, яйце куряче — експорт зріс на 45%. Просто збільшились обсяги експорту в ті країни, які не забороняли нашу продукцію.

На цінах на українському ринку це ніяк не відобразиться?

— Ні, не відобразиться, оскільки, в принципі, ситуація стабільна. Єдина у нас проблема – це низька купівельна спроможність населення. Ми просто бачимо, що попит падає на нашу продукцію вже другий рік поспіль. Споживання м’яса птиці, яєць фактично дуже сильно падає через цю проблему.

Наскільки швидкий перебіг цієї хвороби?

— За три-чотири дні поголів’я помирає на відсотків 50.

Яким чином виявляють цю хворобу?

— За клінічними ознаками. Велика смертність – це зразу вже пересторога для того, щоб підприємство звернулось до фахівців Держспоживслужби, здали аналізи і підтвердили буквально за одну добу цю хворобу.

Детальніше про хворобу птиці і способах її виявити в ефірі "ГС" розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Якщо для людини безпечний цей пташиний грип, то чому в ЄС ввели заборону на продукцію?

— Перш за все, дійсно на сьогоднішній день не зафіксована передача від птахів до людини високопатогенного грипу, але ризики такі існують. З 2001 року зафіксовано в країнах Азії даний грип, і вражає він перш за все птахів. Що стосується ризику передачі до людини, це було зафіксовано в лабораторних умовах лише, на щастя, даний грип не передається, але при мутаціях це може бути, і ризик пандемії тоді буде у всьому світі, це саме пов'язують з високопатогенним грипом птиці. Якщо ця мутація відбудеться, це буде друга іспанка, яка була в минулому столітті, в 20-их роках.

Яким чином фіксується хвороба птиці?

— Перш за все, дійсно, ця хвороба встановлюється клінічно, при виявленні клінічних ознак. І як у людей, так і у птахів — це масове ураження популяції, перш за все реєструється при захворюванні більшої частини з 10-20% птахів. Тому підтверджується це за клінічними ознаками, по-друге, є лабораторні дослідження, які підтверджують саме високопатогенний грип птахів.

Як часто такі дослідження взагалі проводяться?

— При реєстрації падежу птахів, або клінічних ознаках, у кожному регіоні функціонує територіальна регіональна ветеринарна лабораторія, які можуть встановити діагноз, і встановити саме даний збудник. Тому в господарствах, які здійснюють вирощування птахів, треба проводити перш за все нагляд за птахами, але, на жаль, даний грип вражає диких птахів, і тому при падежі птахів в місцях прильоту, місцях гніздування проводиться також лабораторне дослідження даних птахів.

Тобто перш за все це передається від диких птахів до домашніх?

— Так. І чому зареєстровано саме в Україні, Одеська, Херсонська, Чернівецька область? Тому що це місця постійної міграції, постійної локації диких птахів, які перелітають з одного материка до другого. Тому саме Одеська, Херсонська область, де в наближених місцях біля моря реєструються перш за все велика кількість птахів будь-яких, тому реєструється передача саме цього високопатогенного грипу серед птахів.

Чи були випадки, коли ця хвороба передавалася від птахів до людини, або до інших тварин?

— Ні, не зареєстровані такі. Від птахів до птахів — зареєстровано. До інших тварин деяких видів — лабораторно зареєстровано. До людини зареєстровано також в лабораторних умовах, але це експеримент. Я вже наголошував, що, на щастя, не зареєстровано передачі до людини в природних умовах, і якщо це відбудеться, це мутація гена, це буде пандемія. Що стосується України, то в Україні лише в трьох областях зафіксовані спалахи серед птахів, тому заборона існує лише по продажу птахів, лише з даних регіонів. І це визнано виконавчим рішенням комісії ЄС, і були внесені зміни щодо заборони реалізації по всій Україні.

А коли цю заборону можуть зняти? Є якісь прогнози?

— Коли циркуляція серед дикої популяції буде відсутня і тоді вже захворювань не буде зареєстровано, то дані обмеження — я говорив, що це не заборона, це обмеження — буде зняте.

Напомним, ранее экономический эксперт Тарас Загородний в эфире "ГС" заявил, что план трехлетнего развития экономики Владимира Гройсмана — социалистическая модель, которая себя давно уже изжила.