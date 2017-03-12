Бортник: перекрытый экспорт в РФ нанесет колоссальные убытки Украине

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Блокировщики выдвинули очередной ультиматум власти. Государство до 2 апреля должно подписать договор с другими странами по поставкам энергоносителей.

Как информирует Штаб торговой блокады неподконтрольных территорий Донбасса, уже с начала апреля активисты не будут более пропускать уголь с территории Российской Федерации. Также блокировщики угрожают перекрыть деятельность "Сбербанка России" в Украине.

Чего добиваются блокировщики, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви вважаєте, скільки у таких словах серйозних намірів, а скільки – популізму? Чи дійсно штаб збирається піти на такий серйозний крок?

— Я думаю, що передусім ця заява – це елемент тиску на владу в значній мірі для досягнення інших політичних чи економічних цілей, які обговорюються сьогодні під килимом і за лаштунками цих формальних заяв. Я не думаю, що сьогодні штаб блокади володіє людськими ресурсами, технічними для того, щоб організувати абсолютну блокаду. Для цього потрібно десятки тисяч людей, технічні засоби, фінансування врешті решт цих акцій. Думаю, що в значній мірі це погрози, хоча в такому світлофорному режимі, ситуативно можна цю блокаду організовувати, адже якщо закрити взагалі товарообіг між Україною і Росією, збитки для української сторони будуть просто колосальними. Минулого року ми в Росію експортували товарів на 3,6 мільярдів доларів. Це величезні суми. Якщо ми втратимо такі можливості, а ще транзит через Росію наш іде в країни Азії, це буде просто означати черговий виток економічної, соціальної кризи в Україні.

Якими можуть бути підкилимні угоди і з ким можуть йти перемовини?

— Можливо, йдуть перемовини стосовно ситуації у Львові навколо сміття, і ситуації навколо "ПриватБанку", і ситуації навколо коаліції уряду і майбутнього цього уряду, тому що імунітет в нього закінчиться 14 квітня, за контролем над тими чи іншими силовиками. Я поки що можу за такими побічними ознаками окреслити вам сфери. Можливо, йде мова про початок нового політичного циклу і нові парламентські вибори, чи про розв’язання кризи взагалі на Сході, формування державної позиції, чіткої державної позиції з цього питання. Перемовини, звичайно, йдуть з президентом та його оточенням, і тільки він має можливості вирішити ці питання, в його руках знаходиться влада.

Хто може стояти за цим штабом?

— Ми бачимо активну участь "Самопомочі" в цьому процесі, певних правих політичних сил. "Самопоміч" має свою проблему зі львівським сміттям, яка знищує їх рейтинги. Крім того, говорять про участь тих чи інших фінансових груп, які незадоволені діяльністю президента в цій ситуації. Зацікавлених дуже багато. Легше сказати, хто не зацікавлений в цьому. Не зацікавлена влада, не зацікавлена група Ріната Ахметова. Всі решта можуть бути зацікавленими, тому що нинішня блокада – це дуже серйозний інструмент дестабілізації, руйнування влади, дискредитації її в очах західних партнерів, створення для неї дуже серйозних економічних і соціальних викликів.

Раніше блокувальники висунули низку вимог уряду задля припинення своїх дій. Тоді йшлося про негайне звільнення полонених та ухвалення закону про непідконтрольні території. Остання їхня заява може розцінюватись як тиск на владу, щоби все ж ці вимоги були ухвалені?

— Навряд чи. Я думаю, що ці вимоги є маскувальними. Вони зорієнтовані на суспільство, не зорієнтовані на рядових учасників блокади. Звільнити всіх полонених – для цього треба домовлятись якраз з тією стороною, а як же домовлятись, якщо блокада? Прийняти закон про ті території – так вони можуть суперечити Мінським угодам, і це може підставити президента, спровокувати йому зовнішню кризу додаткову. Я вважаю, ці політичні умови, які висувались, маскувальними, декораційними для справжніх вимог, які обговорюються під килимом.

Крім цього, штаб блокади Донбасу дав вкладникам "Сбербанку Росії" два тижні, щоби забрати звідти свої гроші. При цьому кілька днів тому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просив запровадити санкції щодо цієї фінустанови. Що ви на це можете сказати?

— Нагадаю, що ця розмова виникла через те, що "Сбербанк" почав приймати паспорти так званих ДНР, ЛНР. З іншого боку, інформаційний привід створював не Аваков в кінцевому результаті. Але треба пам’ятати, що в "Сбербанку" сьогодні знаходиться 11 мільярдів гривен депозитів українських громадян. Якщо хоча б половина з цих депозитів буде забрана, завтра курс гривні буде за 30, мабуть, тобто починається девальвація національної валюти. А загалом активи цього банку, який є шостим найбільшим в Україні, це 48 мільярдів гривен. В державному бюджеті немає таких коштів, щоб компенсувати кризу, яка може виникнути в результаті заборони діяльності "Сбербанку". Тобто це ще один елемент провокування соціально-політичної і економічної кризи в Україні.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.