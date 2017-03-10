Блокада международного масштаба. Блинов о проблемах "АрселорМиттал"

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Крупнейшее в Украине металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" заявляет, что торговая блокада Донбасса несет угрозу его стабильному энергоснабжению и может привести к сокращению производства.

"Компания "АрселорМиттал", крупнейший иностранный инвестор в Украине, обеспокоена возможными негативными последствиями блокады ж/д сообщения на востоке страны. Блокада поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса несет угрозу стабильному энергоснабжению предприятия, а также обеспечению сырьевыми материалами, необходимыми для производственной деятельности", – говорится в заявлении компании, обнародованном в четверг.

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В компании отмечают, что восточный регион Украины, как источник поставок сырья, потерян для "АрселорМиттал Кривой Рог" еще в 2014 году и предприятие было вынуждено перейти на импортное сырье, однако в настоящее время очевиден риск сбоя поставок.

Происходящее сейчас вокруг предприятий на востоке страны развивается в предсказуемом направлении, отметил в комментарии РИА Новости Украина экономист, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов.

"Нет никаких сомнений в том, что блокада Донбасса, как бы мы ее не называли, в любом случае это разрыв логистических цепочек. И в первую очередь это разрыв не в энергетике, о чем сначала начали говорить – "вот, мы замерзнем". А это более серьезные для экономики последствия именно в области цепочки – уголь-кокс-металл.

Потому что эта цепочка – более уязвима по ценовому фактору. То есть некоторое удорожание логистики – по коксу, или по каким-то поставкам, – оно приводит к неконкурентоспособности продукции, потому что дельта или маржа измеряется не очень большими возможностями. Это могут быть какие-нибудь 10 долларов на тонне. Но если продукция подорожала на 10 долларов на тонне – все, твой металл не берут. Поэтому в отличие от энергетики, где есть некая обязаловка, есть средневзвешенный тариф, и в любом случае генерацию надо какую-то выдавать, сколько бы она не стоила. То здесь эта проблема очень остра, потому что это рынок", – заявил эксперт.

Он также добавил, что заявление "АрселорМиттала", в общем, логично и "я даже сказал бы, что оно запоздало".

"И тут очень важный момент заключается в том, что "АрселорМиттал", бывшая "Криворожсталь", – это предприятие, которое едва ли не меньше других в Украине завязано на Донбасс с точки зрения поставок сырья и с точки зрения какого-либо потребления. Но для них одна из ключевых проблем – во-первых, рекомендации по снижению потребления электроэнергии, во-вторых, у них есть проблема, и это было связано с тем, что у ДТЭК есть станция Приднепровская в Днепропетровской области, которая, собственно, работает на углях антрацитовой марки.

…Нужно понимать, что регион – промышленно развитый. Кривой Рог, Днепр, Каменское – это, в общем, треугольник очень емкого потребления энергоресурсов. Поэтому нужно понимать, что в принципе даже предприятие, которое импортировало, насколько я знаю, и кокс, и некоторую другую продукцию из-за рубежа, говорит о том, что даже для этих предприятий, которые меньше завязаны на внутренние цепочки с Донбассом, все равно есть проблема по линии электроэнергии.

И, собственно, заявление крупнейшего украинского меткомбината – достаточно логично и оно уже отражает предварительную статистику, которая есть по февралю о сокращении на 10% производства в металлургии", – подытожил Блинов.

Напомним, как отмечают на “АрселорМиттал", "возможным последствием блокады может стать сокращение производства, поскольку уже сейчас предприятие терпит нехватку углей марок АШ и АС, которые являются критическим сырьем для агломерационного и металлургического производств. "Запасы этих сырьевых материалов исчерпываются, и компания обеспокоена возможными рисками относительно будущих поставок", — говорится в заявлении.

В компании сообщили, что уже разработан кризисный план работы в условиях чрезвычайного положения в энергетике, а технологические службы цехов находятся в полной готовности в связи с угрозой веерных отключений электроэнергии в Днепропетровской области.

"Такие меры крайне негативно сказываются на работе производственных агрегатов и на стабильности работы предприятия в целом. В настоящее время все переделы и структурные подразделения ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" работают в штатном режиме", — заявили в компании.