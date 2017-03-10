Языковые квоты на ТВ. Порошенко делает из Украины хутор - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко выступает за распространение закона о квотах украинского языка в эфире на телевидение и намерен в ближайшем будущем внести соответствующее предложение.

"Шаг за шагом доля украинского языка в радиоэфире увеличилась. Хочу отметить, что вскоре такую же технологию я предложу применить и на телевидении, где сейчас присутствие украинского языка недопустимо мало… Сейчас свое слово должен сказать законодатель (Верховная Рада – Ред.)", — заявил Порошенко во время церемонии вручения Шевченковской премии.

По словам политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, для президента забота об украинском языке — игра, цель которой удержаться во власти.

"Заявление Петра Порошенко — не что иное, как заигрывание с праворадикальным электоратом. Особенно в свете блокады на Донбассе, ситуации с арестом Романа Насирова, когда именно радикалы, а не президент решали ситуацию. Порошенко пытается играть в "правые" игры, захватить настроение этого электората. Петр Алексеевич в политике уже более двадцати лет и будучи министром в правительстве Николая Азарова или одним из руководителей Администрации Виктора Ющенко, никогда не был замечен в борьбе за национальное государство, за украинский язык. Для Порошенко — это игра, цель которой должна помочь удержаться во власти", — отмечает Бортник.

Политолог уверен, что вслед за высказыванием президента последуют активные действия в этом направлении. "Квоты на радио в Украине уже есть, не исключено, что речь пойдет о расширенных квотах на телевидении. Дело в том, что окружение Порошенко и его медиа-советники указывают ему на то, что он контролирует только украиноязычное пространство. Русскоязычное и англоязычное пространство он не контролирует и поэтому он является потенциально враждебным и опасным. Только в украиноязычном пространстве Порошенко удается сохранять многие манипулятивные, пропагандистские тезисы, которые позволяют удерживаться во власти", — уверен эксперт.

Бортник считает, что с введением языковых квот на телевидении, тв-эфир существенно обеднеет.

"Президент ставит в пример радио, которое с введением квот стало более украинским. Но советовал бы Порошенко сравнить наше радио с европейскими аналогами. Украинский радиоэфир обеднел из-за квот, оказался лишенным огромной части иноязычного контента, он оторван и далек от мировых тенденций в музыке. В Украине построена информационная резервация, не хотелось бы, чтобы это повторилось и на ТВ. Иначе это будет попыткой возвести хутор вместо того, чтобы построить красивый современный город", — говорит он.

По словам политолога, государство не должно вмешиваться в вопросы языка, истории, культуры, религии.

"Все эти вопросы должны решаться натуральным природным образом, эта политика должна определяться медиа, которые, в свою очередь, будут ориентироваться на рынок. Государство может и обязано осуществлять поддержку украинского языка стимулирующими методами. Путем налоговых льгот, государственных грантов. Но, ни в коем случае не может вмешиваться посредством запретов", — подытожил он.