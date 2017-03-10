В случае блокады экспорта в РФ будет перекрыт и транзит в Азию - Бортник

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Участники блокады выдвинули очередной ультиматум властям Украины. Как информирует Штаб блокады, с начала апреля они не будут больше пропускать уголь с территории Российской Федерации. Поэтому необходимо подписать договор с другими государствами.

Чем грозит продолжение блокады Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Думаю, что в значительной степени это — угрозы, хотя в таком светофорном режиме, ситуативно, где-то можно эту блокаду, безусловно, организовывать, поскольку если прекратить вообще товарооборот между Украиной и Россией, убытки для украинской стороны будут просто колоссальными. В прошлом году мы в Россию экспортировали товаров на 3,6 млрд долларов. Это огромные суммы. Если мы потеряем такие возможности, а еще транзит наш идет через Россию в страны Азии, это будет просто означать очередной виток экономического, социального кризиса в Украине", — спрогнозировал эксперт.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.