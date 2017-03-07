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    Дело Насирова отбросило Порошенко на обочину политикума - Бортник

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    Зря болел. Суд арестовал Насирова (152)

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    По мнению политического эксперта Руслана Бортника, ситуация с арестом главы ГФС Романа Насирова разделила украинский политикум, еще больше усугубив кризис власти.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для отстраненного на время расследования председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в виде ареста на 60 суток.

    По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, главным проигравшим в деле ареста Романа Насирова оказался президент Петр Порошенко.

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    "В любом процессе, как правило, имеются выгодополучатели. По итогу, Романа Насирова удалось снять с его должности. Можно сказать, сбылась мечта министра финансов Александра Данилюка. Должность Насирова занял новый винницкий представитель, и теперь никто не может поспорить с тем, что теперь "донецких" поменяли на "винницких". Практически на всех ключевых должностях находятся выходцы из этого региона. С отстранением Насирова усилилась команда Владимира Гройсмана — и.о. ГФС Мирослав Продан как раз работал раньше с премьер-министром", - отметил он.

    По словам Бортника, дело Насирова в очередной раз продемонстрировало слабость украинского государства.

    "Отстраненного главу ГФС в Соломенском суде удерживали даже не представители НАБУ, а активисты. В конечном итоге решение принималось улицей. Мы увидели, что судебная система не работает, а квалификация работников НАБУ, которые получают по 40-80 тысяч гривен крайне низка. Дело Насирова нанесло серьезный ущерб рейтингам власти, внутри структур которой произошел раскол. Часть депутатов коалиции поддерживали атаку Насирова, другие — встали на его защиту", — говорит политолог.

    Кроме того, Бортник прокомментировал пассивность других политических сил в деле Насирова.

    "Создалось впечатление, что Олегу Ляшко просто не успели занести, поэтому четкая позиция его политсилы так и не прозвучала. Активным участником процесса традиционно выступила "Самопомич", у представителей которой были свои счеты с Насировым. В стороне остались "Батькивщина" и "Оппозиционный блок", которым было неинтересно участвовать в этих разборках", - считает эксперт.

    По его мнению, вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией, президент Порошенко в очередной раз не сумел навести порядок.

    "Порошенко безусловно проиграл, еще раз продемонстрировав свою слабость, личную неспособность решать подобного рода конфликты. В этом плане можно вспомнить президента Леонида Кучму, который в таких ситуациях выступал в качестве третейского судьи. Порошенко же оказался на обочине, сила его мнения в вопросе Насирова была примерно на уровне мнения эксперта или политолога. Президент не разрешил этот конфликт, не смог навести порядок и обеспечить функционирование правовой системы", - подытожил Бортник.

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