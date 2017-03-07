Дело Насирова отбросило Порошенко на обочину политикума - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для отстраненного на время расследования председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в виде ареста на 60 суток.

По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, главным проигравшим в деле ареста Романа Насирова оказался президент Петр Порошенко. УНИАН Американский след в деле Насирова и "черная метка" для Порошенко

"В любом процессе, как правило, имеются выгодополучатели. По итогу, Романа Насирова удалось снять с его должности. Можно сказать, сбылась мечта министра финансов Александра Данилюка. Должность Насирова занял новый винницкий представитель, и теперь никто не может поспорить с тем, что теперь "донецких" поменяли на "винницких". Практически на всех ключевых должностях находятся выходцы из этого региона. С отстранением Насирова усилилась команда Владимира Гройсмана — и.о. ГФС Мирослав Продан как раз работал раньше с премьер-министром", - отметил он.

По словам Бортника, дело Насирова в очередной раз продемонстрировало слабость украинского государства.

"Отстраненного главу ГФС в Соломенском суде удерживали даже не представители НАБУ, а активисты. В конечном итоге решение принималось улицей. Мы увидели, что судебная система не работает, а квалификация работников НАБУ, которые получают по 40-80 тысяч гривен крайне низка. Дело Насирова нанесло серьезный ущерб рейтингам власти, внутри структур которой произошел раскол. Часть депутатов коалиции поддерживали атаку Насирова, другие — встали на его защиту", — говорит политолог.

Кроме того, Бортник прокомментировал пассивность других политических сил в деле Насирова.

"Создалось впечатление, что Олегу Ляшко просто не успели занести, поэтому четкая позиция его политсилы так и не прозвучала. Активным участником процесса традиционно выступила "Самопомич", у представителей которой были свои счеты с Насировым. В стороне остались "Батькивщина" и "Оппозиционный блок", которым было неинтересно участвовать в этих разборках", - считает эксперт.

По его мнению, вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией, президент Порошенко в очередной раз не сумел навести порядок.

"Порошенко безусловно проиграл, еще раз продемонстрировав свою слабость, личную неспособность решать подобного рода конфликты. В этом плане можно вспомнить президента Леонида Кучму, который в таких ситуациях выступал в качестве третейского судьи. Порошенко же оказался на обочине, сила его мнения в вопросе Насирова была примерно на уровне мнения эксперта или политолога. Президент не разрешил этот конфликт, не смог навести порядок и обеспечить функционирование правовой системы", - подытожил Бортник.