Бортник: под прицелом рейдеров - любой бизнес, связанный с РФ

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Сбербанк продаст свой дочерний банк в Украине консорциуму инвесторов, в который вошли латвийский Norvik Banka и частная компания из Белоруссии, сообщает кредитная организация.

После введения в Украине санкций против "дочек" российских госбанков, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ищет оперативные варианты выхода с украинского рынка.

Примечательно, что информация о продаже Сбербанка появилась в понедельник вечером. Именно тогда же украинские националисты, которые с середины марта блокируют отделения Сбербанка, объявили о прекращении своей акции. Всего активисты "Национального корпуса" заблокировали работу пяти отделений Сбербанка, в том числе центрального офиса в Киеве, где вход замуровали бетонными блоками.

Как блокада повиляла на цену банка, и для чего это делалось, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(публикуется на языке оригинала)

Одразу після початку блокування роботи Сбербанку активістами Національного корпусу, поповзли чутки, що це робиться, аби збити ціну банку, який врешті виставлять на продаж. Виходить, ці чутки справдилися?

— Я думаю, що ця версія має право на життя, адже, щонайменше, три останні роки постійно вівся активний діалог щодо можливого продажу цього банку і навіть висловлювались пропозиції і фігурували певні особи, які наближені до влади, які були готові нібито придбати Сбербанк.

Безумовно, це політичне протистояння, яке розвернулось навколо цього банку, зменшило його ціну в рази. Говорити, звичайно, на скільки, я сьогодні не берусь, але, щонайменше, вдвічі вартість банку в порівняння з 2015 роком упала і це є наслідком очевидним цього протистояння, в тому числі, і блокади самого банку.

Теоретично, чиє замовлення може виконувати "Національний корпус"? І скільки, наприклад, можуть коштувати такі послуги?

— Щоб ви розуміли, цей банк був тільки докапіталізований з російського боку за останні три роки на суму біля двох мільярдів доларів, тільки докапіталізований. Але ми говоримо про можливий кримінальний злочин, тому стверджувати я не берусь, але, мені здається, що все ж таки "Національний корпус" сьогодні пов'язаний з "Народним фронтом".

Ціну цих акцій, публічних акцій ми знаємо, всі розцінки є в інтернеті й нескладно організувати. Крім того, мені здається, що, можливо, такою дією відкрили такий ще один ящик Пандори, адже, нагадаю вам, що указ президента Росії про визнання документів так званих ДНР, ЛНР в Росії виконують інші банки, в тому числі і міжнародні, і іноземні, в тому числі, які працюють в Україні. І сьогодні всі вони виявились під прицілом, якщо йти за цією логікою, що переслідування відбувається саме за політичними мотивами, а не за економічними.

Чи ці банки були прибутковими? Чи замовлення не може йти від їхніх власників?

— Збитки Сбербанку в 2016-му році, наскільки я пам’ятаю, 15 мільярдів гривень, але в Україні майже не було прибуткових банків, тому що фінансова криза пов’язана з відтоком, стрімким відтоком капіталів в Україні з банківської системи.

Але, разом з тим, ці банки, російські, материнські структури намагались ці банки втримати за будь-яку ціну і не збирались їх продавати до нинішнього політичного тиску.

За словами міністра фінансів російського, в українські дочки банків за останніх три роки вклали понад три мільярди доларів. Це незважаючи на те, що у Росії теж криза. Вони намагались їх утримувати, тому, я думаю, що все ж таки навряд чи ця ідея виходила саме з власників банку.

Чи варто очікувати нового сплеску політичного рейдерства?

— На жаль, це так, і ми вже маємо справу з нею. Взагалі, на фоні і так величезної хвилі рейдерства в Україні, яка вже так пов’язана з дерегуляцією відміни цілої низки необхідних документів, актів громадянського стану, актів фіксування майнового стану, це окрема історія.

Але сьогодні під прицілом може виявитись будь-які банківські установи, будь-який бізнес, який пов'язаний з Росією чи хтось може сказати, що він пов'язаний з Росією. На жаль, те, що влада не спроможна захищати, добиватись виконання закону в частині захисту інвестицій, захисту бізнесу, це створює таку собі рейдерську вакханалію, фінансову вакханалію в Україні.

Не хотілося б мати з цим справу, адже це вб’є будь-які перспективи залучення іноземних інвестицій в нашу країну.

Можна спрогнозувати, на кого може впасти око блокувальників надалі?

— Чесно вам кажу, я знаю з десяток структур, на які може впасти око, але я не хочу називати, я не хочу їх робити, знаєте, мішенню для радикалів і мішенню для незаконних рейдерських дій. Не хочу ще раз повторювати нашого генпрокурора, який розказав про Вороненкова.

Тому, перепрошую, не буду цього робити, але, щонайменше, з десяток або, можливо, більше установ сьогодні вже в тій чи іншій мірі фігурують, як майбутні, наступні цілі для такого роду атак.

Як операція продажу Сбербанка може позначитися на курсі долара і загалом на фінансовій системі України?

— Думаю, ні, навпаки, ця новина трішки оздоровить ситуацію навколо банку, зменшить паніку серед його клієнтів, хоча ця операція може тривати дуже довго. Сам продаж може розтягнутись, попередньо планується на півроку, а може розтягнутись на більший час, і в будь-який момент від цього можна відмовитись, так що питання ще не завершене, можемо констатувати.

Ранее финансовый эксперт Василий Горбаль в эфире "ГС" подчеркнул, что банки с российским капиталом занимают примерно 7-8% украинского банковского сектора.