Без электричества не хотите ли? Украина в ожидании нового кризиса

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Запасы исчерпываются

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик еще 10 февраля заявлял, что блокада неподконтрольных территорий Донбасса приведет к веерным отключениям в стране и подорожанию угля в два раза. Он напомнил, что Украина зависит от антрацитового угля, который добывают только на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Невеселое для украинцев заявление сделал и и.о. директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, сообщивший, что у осталось несколько месяцев, чтобы окончательно решить проблему с поставками антрацита на тепловые электростанции – после этого срока компании придется начать отключения.

А премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что в Украине не было веерных отключений, "потому что мы создали запас прочности: сейчас он исчерпывается".

Напомним, в стране продолжается введенный правительством режим чрезвычайного состояния на рынке электроэнергии, который не исключает веерных отключений для конечных потребителей.

"Бессветный" май?

Рискуют ли украинцы остаться без света уже в ближайшие месяцы? Мнения экспертов расходятся. Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич сообщил 27 марта на пресс-конференции в Киеве, что перебои с подачей электроэнергии в Украине начнутся уже в мае, а летом стоит ждать отключений.

"У нас на пиках в мае месяце вполне реально будет дефицит электроэнергии. Мы пики покрывать не сможем", – сказал Марунич, добавив, что дефицит уже сказывается на ограничениях работы промышленности.

По словам эксперта, в первую очередь под удар могут попасть Харьковская и Киевская области.

Марунич также напомнил, что с начала 2017 года в Украине было около 1 миллилона тонн антрацита, а сейчас его запас – не более 660 тыс. тонн. При этом закупался уголь по формуле "Роттердам плюс" – 1800 грн за тонну, но в перспективе цена на антрацит (из-за блокады Донбасса) вырастет примерно до 85-89 долларов за тонну – без учета транспортировки.

"Вот и считаете, сколько будет стоить уголь, учитывая курс. Это точно больше $90 за тонну. Цена на уголь будет больше, чем 1800 грн за тонну. Уголь марки Антрацит закончится в апреле месяце. Можно поводить митинги, прыгать, но уголь будет дороже, а значит будет повышен тариф", – добавил эксперт.

Судьба угольной отрасли и закупки в РФ

Иное мнение о перспективе веерных отключений – у директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентина Землянского. Он считает, что предпосылок для отключений электроэнергии в стране сейчас нет.

"Более того, в системе наблюдается профицит, переизбыток производства электроэнергии. Поэтому для меня все заявления о том, что возможны откручены – непонятны. Тем более, что с 1 апреля запланированы поставки электроэнергии в Молдову. Повторяю: пока нет предпосылок для веерных отключений", – сообщил эксперт.

Впрочем, добавляет он, остается открытым вопрос, что будет происходить с угольной отраслью. Землянский напомнил, что Гройсман заявил о плане ее развития, но конкретики за этим не последовало.

В целом, если же блокада поставок угля антрацита с неподконтрольных территорий продлится – Украина будет вынуждена закупать уголь.

"Не исключено, что у той же России", – сказал Зелмняский.

Миллиардные убытки

Блокада Донбасса и веерные отключения электричества принесут Украине 5 миллиардов долларов убытка, уверен экономический эксперт Всеволод Степанюк: "будет сумасшедший дефицит платежного баланса".

Степанюк отмечает, что веерные отключения тянут за собой колоссальные убытки производства, которые невозможно будет покрыть в Украине.

"Итого мы имеем где-то минус 5 миллиардов долларов из-за такой умной управленческой власти", – заявил эксперт, добавив, что ситуация в угольной отрасли приведет к уменьшения инвестиционного потенциала Украины.

Зона риска

Ранее вице-премьер-министр Геннадий Зубко сообщила, что из-за дефицита антрацитового угля 7 областей страны могут остаться без отопления и электроэнергии. В первую очередь в зоне риска Харьковская, Днепропетровская, Киевская, Черниговская, Запорожская, Сумская и Черкасская области.

На антраците в Украине работают 6 ТЭС: Трипольская, Змиевская, Краматорская, Славянская, Мироновская и Старобешевская.

При этом Змиевскую ТЭС решили перевести на газовый уголь вместо антрацита. Разработка проекта перевода двух энергоблоков ТЭС уже завершена. Стоимость проекта составит 204,4 млн грн. Один из модернизированных блоков планируется запустить в эксплуатацию 1 сентября, второй – 15 октября 2017 года.