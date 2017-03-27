"Украина" продается по кусочкам. История ракетного крейсера

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Накануне стало известно, что президент Петр Порошенко распорядился продать единственный в Украине ракетный крейсер "Украина". Об этом сообщил первый зампредседателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь.

На митинге работников Судостроительного завода в Николаеве Бонь заявил, что Кабмин готовит проект постановления о разоружении украинского крейсера. Его собираются продать по частям, чтобы выплатить заплаты работникам предприятия, долги по которой составили 45,5 миллионов гривен.

"У вас стоит крейсер "Украина", есть указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется – там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза на столько же. Там есть корпус и турбины, они востребованы", — сказал Бонь.

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По его словам, также готовится проект постановления Кабмина о демилитаризации корабля, который согласован Министерством обороны и "Укроборонпромом".

Замкнутый круг

Построенный еще в 1984 году ракетный крейсер "Украина" так и не смог послужить ни СССР, ни Украине.

На протяжении последних 23 лет власти не раз заявляли о планах достроить крейсер для своих ВМС, но в итоге признали отсутствие целесообразности в корабле такого класса для украинского флота.

Фактически корабль оказался никому не нужным — ни достроить, ни содержать его власти сами так и не смогли. Оказались тщетными и попытки его продать.

Как заявляли Lb.ua источники в Минобороны, крейсер невозможно достроить из-за отсутствия ракетного вооружения.

Тем временем, по подсчетам, содержание недостроенного корабля обходится бюджету Украины ежегодно в миллион долларов.

Продать нельзя достроить

Крейсер "Украина" – близнец флагмана Черноморского флота России, крейсера "Москва". Это первый крупный боевой корабль, который Украина решила построить для своих ВМС.

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Строить крейсер начали еще в 1984 году. Спустя шесть лет его спустили на воду. Однако из-за невозможности оснастить его штатным вооружением корабль так и остался не у дел. Достроить его пытались несколько раз, то формируя команду, то вновь распуская ее.

В 1999 году при президентстве Леонида Кучмы возобновилось строительство ракетного крейсера "Украина".

В начале 1999 года премьер Валерий Пустовойтенко официально объявил о решении правительства ввести крейсер в строй. Но из-за отсутствия средств уже через несколько месяцев его строительство вновь было приостановлено.

Крейсер при Кучме был готов на 95%, но так и не был достроен.

А позже в 2001 году и вовсе было признано отсутствие целесообразности в корабле такого класса для украинского флота.

В 2010 году у политиков появились планы по продаже "Украины". Поначалу продать крейсер хотели в Россию, но сделка сорвалась.

После вступления в должность президент Виктор Янукович договорился с тогдашним главой России Дмитрием Медведевым о том, что россияне помогут достроить крейсер. Уже спустя несколько месяцев в РФ заявили о готовности купить "Украину". Но время шло, а купля-продажа так и не состоялась, и уже через год российский министр обороны заявил, что возьмет крейсер только даром.

Казалось, что в 2013 году дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Сообщалось, что в сентябре 2013 года Россия предложила купить недостроенный ракетный крейсер за один миллиард рублей (около 29 млн 910 тысяч долларов), но с началом Евромайдана планы по продаже оборвались окончательно.

По материалам из открытых источников интернет