Украина на распутье: эксперты о ключевой развилке для страны

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Досрочных парламентских (и не только) выборов требует оппозиция, однако до сих пор эти призывы не находили понимания у партий, входящих в коалицию. А президент Петр Порошенко публично заявлял, что сама идея досрочных выборов – "лукавая", и будто бы продвигается Кремлем для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

Выступая на Совете регионального развития, Порошенко пояснил, почему он против. По его словам, что после "революции достоинства" в выборах была реальная необходимость, а сейчас все равно не получится избрать парламент с большим реформаторским потенциалом, нежели тот, что сейчас работает.

Кроме того, считает президент, предвыборная кампания поставила бы на паузу все реформы минимум на год.

"А далее – состав новой Рады оказался бы настолько пестрым и раздробленным, что нельзя было бы и надеяться на создание хотя бы какой-нибудь коалиции", – сказал Порошенко.

Ранее президент напоминал, что Украине осталось лишь два года до выборов, и призывал оппозицию дождаться их, не навязывая "формат войны на взаимное уничтожение".

Эксперты усматривают в таких заявлениях президента страх перед выборами.

Так, политолог Виктор Небоженко констатировал в своем блоге: существует опасность, что Порошенко "получит антипрезидентский парламент, который резво возьмется за конституционное формирование чисто парламентской республики".

"Кроме этого, сами досрочные парламентские выборы быстро превратятся во время избирательной кампании в мощную общенациональную массовую критику самого президента Порошенко как единственного оставшегося политика, который пришел к власти на плечах Майдана и надежды быстрого окончания войны, который страшно разбогател, и ничего не сделал для Украины", – считает эксперт.

По мнению Небоженко, "стена между народом и властью в Украине достигла угрожающих размеров", и Украина находится на распутье.

"ПЕРВЫЙ путь. Сохранение нынешней неэффективной, безответственной, коррумпированной власти, манипулирующей и шантажирующей Украину путинской угрозой.

ВТОРОЙ путь. Системная и быстрая перезагрузка всей политической власти, посредством проведения досрочных парламентских и президентских выборов. И не надо делать украинцев дураками или слабаками. Украина еще не знает, какие люди придут в новую прогрессивную политику, но украинское общество хорошо знает, от кого оно хочет избавиться уже сейчас.

ТРЕТИЙ путь. Угроза военно-политического переворота, который может осуществить как нынешняя власть, так и ее противники. И не важно, под каким соусом – с Майданом или без Майдана. Повод всегда найдется", – обрисовал ситуацию Небоженко.

Политологи обращают внимание на некоторые тенденции, заставляющие предположить: возможно, президент и не желает досрочных выборов, но в команде Порошенко все-таки вынуждены всерьез к ним готовиться.

"Похоже на то, что сценарий с досрочными парламентскими выборами начали серьезно рассматривать в Администрации Президента", – написал на своей странице в Facebook.3 политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Свидетельством тому является не только прогнозируемый уход И. Грынива (ключевого технолога Президента) с должности руководителя фракции, но и активизация региональных отделений БПП и сателлитов, активное формирование бюджетов. Вероятно, что Президента подталкивает к такому сценарию ситуация с блокадой, продемонстрировавшая его слабость и условный характер управляемости ситуации в стране. Выборы повысят управляемость, отвлекут внимание общества и конкурентов, хотя и увеличат количество игроков", – пояснил политолог.

По его словам, "ближайшими маркерами подготовки к избирательному процессу станут торги вокруг ЦИК и интенсификация дискуссия вокруг избирательного законодательства".

Напомним, после проведения местных выборов 2015 года Бортник прогнозировал, что условия для перевыборов парламента могут возникнуть весной-летом 2017 года.

Ранее политолог Вадим Карасев отметил, что, по его мнению, досрочные выборы в 2017 году практически неизбежны, поскольку "все расползается – и власть, и парламент, и коалиция, и много других вещей, потому что нет эффективных политических решений…".

А политолог Александр Кочетков в эфире Голоса Столицы заявил, что конфликт между властью и блокировщиками-радикалами приблизил досрочные выборы в Раду.

Напомним, вначале Порошенко выступил против блокады Донбасса, но затем сам ввел ее официально, чем, мягко говоря, удивил представителей МВФ и Евросоюза.

Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9% в связи с блокадой Донбасса. Это говорит о том, что и без того сложная экономическая ситуация станет еще сложнее, и граждане это почувствуют.

Поэтому на электоральные достижения могут рассчитывать критики власти. Стоит отметить тот факт, что среди сторонников проведения досрочных выборов – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которую сложно обвинить в нерешительности. Она уже смогла встретиться с президентом США Дональдом Трампом (чего никак не может добиться Порошенко).

За перевыборы выступают "Оппозиционный блок", "Наш край", новая партия "За жизнь", националистические партии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили… Все они рассчитывают пройти в парламент и укрепить свои позиции.