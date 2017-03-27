наверх
27.03.201721:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.31+ 0.12
  • USD27.12+ 0.07
Рубрики
Ещё
    В мире

    Макрон и Ле Пен лидируют в опросах на выборах во Франции

    (обновлено: )41
    Согласно данным проведенного опроса, за Макрона в первом туре готовы проголосовать 25,5% респондентов, за Ле Пен - 25%. На третьем месте кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон с 17,5% голосов.
    1 / 2
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен посетила Госдуму РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Основатель партии "Вперед" Эммануэль Макрон и председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен лидируют в ходе президентской гонки во Франции, свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Ifop, проведенного по заказу журнала Paris Match, телеканала Cnews и радиостанции Sud Radio.

    Жан-Франсуа Копе
    francetvinfo.fr
    Жан-Франсуа Копе: на выборах во Франции не должна победить Ле Пен

    По результатам исследования, за Макрона в первом туре готовы проголосовать 25,5% респондентов, за Ле Пен — 25%. Третьим следует кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон с 17,5% голосов.

    Лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон получает 14%, а кандидат от правящей Соцпартии Бенуа Амон — 10,5%.

    Во втором туре голосования Макрон обходит Ле Пен с результатом 60,5% против 39,5%.

    Репрезентативный опрос был проведен с 23 по 27 марта, в нем приняли участие 2235 избирателей.

    По данным опубликованного ранее в понедельник опроса компании OpinionWay, Ле Пен в первом туре получает 26% голосов, Макрон — 24%, Фийон — 20%. Во втором туре Марин Ле Пен уступает как Макрону, так и Фийону. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Возможный сообщник киллера, застрелившего Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Балаклея: жизнь после взрывов
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Эрик Найман
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Массовые задержания активистов в Минске
    Протесты в День Воли в Минске