Макрон и Ле Пен лидируют в опросах на выборах во Франции

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Основатель партии "Вперед" Эммануэль Макрон и председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен лидируют в ходе президентской гонки во Франции, свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Ifop, проведенного по заказу журнала Paris Match, телеканала Cnews и радиостанции Sud Radio.

По результатам исследования, за Макрона в первом туре готовы проголосовать 25,5% респондентов, за Ле Пен — 25%. Третьим следует кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон с 17,5% голосов.

Лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон получает 14%, а кандидат от правящей Соцпартии Бенуа Амон — 10,5%.

Во втором туре голосования Макрон обходит Ле Пен с результатом 60,5% против 39,5%.

Репрезентативный опрос был проведен с 23 по 27 марта, в нем приняли участие 2235 избирателей.

По данным опубликованного ранее в понедельник опроса компании OpinionWay, Ле Пен в первом туре получает 26% голосов, Макрон — 24%, Фийон — 20%. Во втором туре Марин Ле Пен уступает как Макрону, так и Фийону. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.